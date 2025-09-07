Unas 700 familias se beneficiarán de la convocatoria de subvenciones a la rehabilitación del Ayuntamiento de Málaga

Desde 2009 un total de 997 edificios y 26.475 familias se han beneficiado de esta línea de ayudas que impulsa el Consistorio

MÁLAGA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha resuelto la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios del año 2024. En total, se ejecutarán 51 actuaciones de las que se verán beneficiadas 701 familias.

Se trata de la decimosegunda convocatoria que impulsa el Consistorio desde el inicio del programa en el año 2009. Desde ese año, el número de edificios rehabilitados por el Ayuntamiento de Málaga ha sido de 997, lo que supone un total de 26.475 viviendas beneficiadas y una inversión total de 113.028.147 euros, de los cuales 32.658.088 euros han sido subvencionados por el Consistorio.

Así lo ha informado este domingo el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, en el que detalla que la convocatoria ha supuesto una inversión de 3.000.000 euros, que, sumada a la aportación privada de las comunidades beneficiarias, movilizará cerca de 8.700.635,70 euros en el sector de la construcción.

Con estas actuaciones de fomento de la conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejora, así como la mejora de la eficiencia energética del parque de vivienda privado de la ciudad, el Ayuntamiento de Málaga continúa dando cumplimiento al Plan de Vivienda y Suelo 2023-2027.

En cuanto a la distribución de las ayudas por líneas, en barriadas hay 19 actuaciones aprobadas con una inversión subvencionada de 1.584.260,24 euros; en la línea especial A (Revitalización del Centro Histórico y Barriadas) se contemplan actuaciones por 355.358,25 euros; en la línea especial B (Edificios con daños estructurales), dos actuaciones con 520.273,99 euros; en la línea especial C (Mejora del aislamiento acústico), tres actuaciones por 40.107,52 euros; en la línea especial D (Fomento del alquiler residencial habitual) no se han registrado beneficiarios en esta edición; y en la rehabilitación parcial en el Centro Histórico hay 17 actuaciones con 500.000 euros.