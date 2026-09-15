Unas 90 personas trabajan para el control del incendio en Benahavís (Málaga) ya estabilizado

Medios aéreos en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, sigue las labores en el incendio declarado en Benahavís (Málaga), ya estabilizado, con el fin de llegar a su control. Así, desde primeras horas de la mañana de este martes son unas 90 personas las movilizadas y que llevan a cabo estas tareas.

Según han precisado desde Infoca en sus redes sociales, hasta el lugar se han desplazado once grupos de bomberos forestales (77 personas), así como dos técnicos de extinción y cuatro de operaciones, además de dos agentes medioambientales.

Asimismo, hay tres autobombas, que llevan su propio personal; un helicóptero ligero, una unidad móvil de Meteorología y Transmisiones y otra médica.

La situación por este incendio bajó este pasado lunes de emergencia, en situación operativa 1, a operativa 0, fase de preemergencia, tras darse por estabilizado el incendio; lo que supuso que pudieran volver a sus casa los 50 vecinos de dos urbanizaciones que se encontraban aún en situación de alejamiento preventivo.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, destacó que con esta desescalada "se recupera la absoluta normalidad" en Benahavís. Ya en la noche del mismo domingo pudieron volver los vecinos del núcleo urbano, para los que en la mañana del lunes además se levantó el confinamiento.

Como dato provisional y estimación, Sanz señaló que "hablamos de 378 hectáreas recorridas" por el incendio y ha subrayado que no había habido afectación a casas, destacando el trabajo realizado por todo el operativo en poco más de 24 horas y "la rápida reacción" para la localización y rescate de personas, así como para la defensa de las viviendas y del medio natural.