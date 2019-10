Ábalos, sobre traslado de presos del 'procés': "No es momento de ocurrencias" que no solventan el problema de Cataluña

Publicado 21/10/2019 12:54:01 CET

Dice a Torra que para sentarse a hablar "hay que tener el propósito de normalizar y para eso uno tiene que asumir el marco legal"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha pronunciado sobre la petición del presidente del PP, Pablo Casado, de que el Gobierno en funciones contemple la posibilidad de trasladar a los presos del 'procés' a una cárcel fuera de Cataluña, considerando que "no es momento de ocurrencias" que, a su juicio, "no vienen a solventar el problema coyuntural de Cataluña y el problema de fondo".

En el municipio malagueño de Torremolinos, donde ha paseado por el municipio junto al líder socialista de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde, José Ortiz, entre otros; el dirigente del PSOE, al ser cuestionado por la petición de Casado, ha indicado que "contraviene absolutamente la ley penitenciaria y la propia visión penitenciaria".

"No es momento de ocurrencias, al final cuando van ocurriendo cosas es porque no se tiene una visión clara del fenómeno y, por lo tanto, al no tenerla clara, todas las ideas no son más ocurrencias pero, en definitiva, no vienen a solventar el problema coyuntural de Cataluña y el problema de fondo también, que hay que distinguirlo", ha manifestado a los periodistas.

Los disturbios de estos días, según Ábalos, "son expresiones de reacción de una sentencia pero detrás hay un fondo político de un proceso que tiene hitos determinados, momentos claros donde la política podía haber actuado y no actuó". Por ello, ha lamentado que ha habido "muchísima contravención, incumplimiento de la legalidad".

En este sentido, el secretario de Organización socialista ha apuntado que hay que pensar "más allá de estas situaciones de violencia reactivas que en este momento constituyen un problema de orden público". "Hay que superarlas pero después, evidentemente, hay que trabajar por la normalización en Cataluña, trabajar por la convivencia y someternos todos a la ley y abrir procesos que, sin duda, pasan por perfeccionar el autogobierno, que es el sistema de organización territorial en España", ha enfatizado.

A su juicio, el resto de declaraciones al respecto "no se si contribuye a eso o no", aludiendo a aquellos políticos "que no están por el apaciguamiento: Me extraña que un líder político diga que no quiere trabajar por la paz cuando es esencial para poder convivir".

Sobre las reuniones del Gobierno catalán para intentar excarcelar a los presos del 'procés', José Luis Ábalos ha recordado que pese a que la Administración penitenciaria está transferida a la Generalitat "desde hace bastantes años", la aplicación del régimen penitenciario "siempre está supeditado al juez, a la jurisdicción". "No es que tenga las manos libres la Generalitat para conceder algún beneficio siempre y cuando no esté supervisado por el juez de vigilancia", ha aclarado.

LA "TRETA" DE TORRA

Acerca de la visita de Pedro Sánchez a Barcelona de este lunes, ha indicado que "se ha entrevistado" con la alcaldesa, Ada Colau, y ha visitado a los policías heridos "en estos días tan violentos". "Es tomar contacto con la realidad vivida y que se ha vivido hacia Barcelona", ha apostillado.

Ábalos ha dicho también al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que para sentarse a hablar, tal y como le ha trasladado en un escrito el presidente en funciones, "hay que tener el propósito de normalizar y para eso uno tiene que asumir el marco legal".

"Fuera de la ley qué hay que dialogar", se ha preguntado, y ha incidido en que lo primero es la "asunción del marco legal y de las responsabilidades". "Torra es el presidente de toda Cataluña no de su partido o de una parte de los catalanes sino de todos", ha aseverado.

"Quiere hablar con el presidente --del Gobierno-- sin haber generado un marco de consenso dentro de Cataluña porque hay un problema dentro de Cataluña, no con el Estado", ha incidido, añadiendo que es "una treta para salvar su irresponsabilidad".

Por ello, si hay un propósito de verdad de normalizar la situación, si es un propósito serio, ha considerado que Torra debe "convocar a formaciones políticas como lo ha pedido PSC y después asumir que respeta la ley, condena la violencia y respalda a los que están intentando combatir esa violencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos los Mossos que dependen de su administración".

COORDINACIÓN POLICIAL

Cuestionado por la planificación de las intervenciones policiales, Ábalos ha hecho hincapié en que el panorama actual respecto al de 2017 "ha cambiado mucho". "En aquella ocasión no había coordinación, había reproches a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a nuestra Policía se la tenía en un barco, en una situación muy humillante; nada que ver ahora con que se depositen flores en las sedes".

"Hoy están trabajando codo a codo los Mossos con la Policía Nacional y es muy importante", ha subrayado el también ministro de Fomento en funciones, quien ha pedido que se señale "lo importante, lo positivo, los avances".

A su juicio, la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hoy en Cataluña "no tiene nada que ver, está siendo ejemplar". "Me quedaría con eso y con el esfuerzo de los agentes jugándose la vida, aguantando todos los días, poniendo de su parte toda la profesionalidad y esto hay que ponerlo en valor y no en detrimento", ha recalcado el dirigente socialista.

Ha apuntado también que los pillajes forman parte de los ambientes de violencia: "Cuando se siembra violencia cualquier otro lo aprovecha para delinquir. En estas movilizaciones se pierde hasta la causa, ocurre en muchos otros países, salta la chispa para un tema concreto y aprovechan todos los violentos". En este sentido, ha insistido en que se están haciendo "trabajos de contención, se va a ver y si conseguimos que las cosas vayan como están yendo, habremos actuado convenientemente".