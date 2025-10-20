Abierta inscripción para 'Interritmos: profesionaliza tu directo', formación gratuita que impulsa el talento en Málaga

Abierta inscripción para 'Interritmos: profesionaliza tu directo', la formación gratuita que impulsa el talento - AYUNAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria para participar en la edición 2025-2026 de 'Interritmos: Profesionaliza tu directo', un programa formativo gratuito dirigido a músicos en activo que deseen mejorar y profesionalizar su directo, ya está abierta.

El jueves 20 de noviembre comenzará esta nueva formación, donde se trabajarán durante casi seis meses aspectos tan importantes como la identidad artística y coherencia escénica, la gestión emocional en el escenario, el cuidado vocal y preparación física o los aspectos técnicos, legales o promocionales.

El programa está diseñado para solistas y bandas en activo, de cualquier estilo musical-desde flamenco o rock hasta música urbana, tradicional o experimental-que quieran reforzar su propuesta escénica, conectar mejor con el público y afrontar con solvencia los retos del directo en el contexto actual.

Entre otros, incluye más de 80 horas de formación presencial, mentorías personalizadas y sesiones prácticas con profesionales en activo del sector musical: músicos/as, técnicos/as de sonido, promotores, managers, expertos en salud mental, derechos de autor, diseño escénico y más.

Esta acción formativa está enmarcada en un convenio firmado entre la Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas a emprendedoras y emprendedores musicales. Colaboran también la Fundación Paco de Lucía, y el Museo Interactivo de la Música (Mimma).

Este año, además, se suma el apoyo del Ayuntamiento de Málaga. Este es un programa de desarrollo profesional sin coste para sus participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo+, que ofrece una formación especializada para la gestión de proyectos musicales a través de clases presenciales combinadas con tutorías individuales.

La edición 2025-2026 se desarrollará entre noviembre y mayo en la ciudad de Málaga, mientras comienza prácticamente en paralelo una nueva edición de Galicia, fomentando el intercambio entre escenas musicales, con un enfoque abierto a cualquier estilo.

Por último, han explicado que los artistas interesados en inscribirse a la formación o ampliar información, tienen de plazo hasta el próximo 3 de noviembre y pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://interritmos.es/formacion-malaga/.