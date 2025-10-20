Acepta condena por matar a un hombre al que golpeó con un azadón para robar en su casa de Humilladero

Archivo - Vista general de la fachada pricipal de la Ciudad de la Justicia de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acusación y defensa han llegado un acuerdo de conformidad por el que un procesado acepta su responsabilidad en la muerte de un hombre al que golpeó con un azadón para robar en su vivienda en Humilladero (Málaga), han informado fuentes judiciales. Además, otro acusado ha aceptado la condena por robo.

Los hechos sucedieron en mayo de 2022. Los dos acusados, según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, fueron a casa de la víctima "con la finalidad de apoderarse de lo que de valor tuviese" y una vez dentro se encontraron con la oposición de este hombre, que recibió varios golpes con un azadón.

Por esto, la Fiscalía acusaba inicialmente a los dos hombres por un delito de asesinato en concurso con otro de robo con violencia en casa habitada, por los que pedía que se le impusiera a cada uno la pena de 18 años de prisión, con una medida de libertad vigilada por un periodo de ocho años.

El juicio estaba previsto para este lunes, pero tras el acuerdo de conformidad alcanzado, no se ha celebrado. Así, a un acusado se le acusa de un delito de homicidio --en vez de asesinato--, por el que las partes han acordado una pena de diez años de prisión; y de otro de robo con fuerza, a dos años y cinco meses de cárcel.

En cuanto al segundo acusado, se ha retirado la acusación por el delito de homicidio y este acepta la condena por el de robo con fuerza de dos años y dos meses de prisión.

La víctima sufrió las lesiones de mayor gravedad a nivel craneofacial. Así, falleció cuando estaba siendo tratada de sus lesiones en la ambulancia y la causa inmediata fue una cardiopatía isquémica e hipertensiva, aunque la fundamental fueron los politraumatismos sufridos en la agresión.