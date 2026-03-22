Actuaciones musicales, presentaciones literarias y teatro, entre las actividades culturales de la Diputación de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado una variada agenda cultural para la próxima semana protagonizada por actuaciones musicales, presentaciones literarias, conferencias y teatro, entre otras actividades, que se desarrollarán en la capital y la provincia.

La primera actividad será el miércoles 25 de marzo a las 17,00 horas. Según ha informado la institución provincial en una nota, durante todo el año 2026, salvo en los meses de junio, julio y agosto, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena.

El jueves 26 de marzo, a las 19,00 horas, la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo acogerá la presentación del libro de Mar Bassa 'La desaparición de Sara Navarro', de Octubre Negro Ediciones. La autora estará acompañada por la presentadora Valentina Dorta. Es una actividad dirigida a todos los públicos y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Por otro lado, el Centro Cultural Generación del 27 lleva a Ollerías el espectáculo de música y danza 'A-Marga', el próximo 25 de marzo a las 20,00 horas. Creada e interpretada por la bailaora y coreógrafa malagueña Nieves Rosales, la obra narra la trágica vida de la artista Marga Gil Roësset. La entrada es libre hasta completar aforo.

El sábado 28 de marzo, la Casa de la Cultura de Torremolinos acoge el espectáculo poético musical 'Palabras de Miguel' de la mano de José Manuel Garzón. Se trata de un homenaje al poeta Miguel Hernández a través de la correspondencia mantenida con su esposa, Josefina Manresa, a lo largo de su vida. Será a las 20,00 horas y la entrada es gratuita.

CENTRO CULTURAL MVA

El ciclo de documentales del centro cultural MVA continúa el 26 de marzo, a las 20,30 horas, con la proyección de 'Nuevos Horizontes' (2025). El film, nominado al Oscar, sigue a Sara Shahverdi, la primera concejala electa en un pueblo rural de Irán. La película relata la vida de una mujer divorciada, ex comadrona y motociclista que no pasa desapercibida. Tenaz y difícil de intimidar, Sara está decidida a mejorar su comunidad y a poner fin a las promesas vacías y a la dejadez que durante años han caracterizado a los concejales locales. Entrada libre hasta completar aforo.

Asimsimo, la Asociación Zegrí y Culturama visitarán varios municipios de la provincia de la mano del historiador Salvador Jiménez con la conferencia 'Málaga, ciudad de Al-Ándalus'. La charla, dedicada a analizar el legado andalusí en Málaga, pone el acento en sus principales aportaciones al lenguaje, con un vocabulario histórico-cultural compuesto por más de 4.000 palabras de origen andalusí, heredado y consolidado en el uso cotidiano del español, con especial incidencia en la provincia de Málaga. El 26 de marzo, a las 18,00 horas, será el turno de la Biblioteca Municipal de Almáchar. La entrada es libre.

El Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos acoge la representación 'La Pícara de Cervantes' el 26 de marzo a las 19,00 horas. Aida Santos-Allely se mete en la piel de 'La pícara de Cervantes' para narrar en verso una comedia de aventuras y desventuras, trasladando a la época del autor de 'El Quijote'. Selección y adaptación del teatro y entremeses en verso de Cervantes. Entrada libre hasta completar aforo.

Por otro lado, la Coral Ciudad de Antequera ofrece en la Iglesia San Pedro Apóstol de Pizarra su repertorio de música sacra el 27 de marzo, Viernes de Dolores y preludio de la Semana Santa. Será a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El 27 de marzo a las 19,30 horas, Viernes de Dolores, la Catedral de Málaga acoge el concierto de la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Santa María de la Victoria, que interpretan el 'Requiem' del compositor Gabriel Fauré. La entrada es libre.

El XII Festival de Música Sacra y Música Antigua 'La Liebre de Marzo' llega a su fin con su último encuentro el sábado 28 de marzo en la Iglesia de San Isidro Labrador de Periana. 'Noches y escenas del S. XVIII', será el programa interpretado por la orquesta de cámara Arsis. Será a las 12,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El cantaor Francis Bonela participa en la singular representación de 'La Pasión' de Casarabonela. La Pasión se representa el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo a las 20,00 horas en la Iglesia de Santiago Apóstol y el artista Francis Bonela será el que llene de saetas esta tradicional representación de la Pasión de Cristo.

EXPOSICIONES

'Inside' de Daniela Miazzo puede visitarse en el MVA hasta el 3 de abril. La muestra se compone de piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado.

Hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. Entrada gratuita. Horario de visitas de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas, domingos cerrado.

Por su parte, el Ateneo de Málaga (calle Compañía, 2) expone la muestra 'Cinco lobitos' del artista visual Lazarus, un proyecto expositivo que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga. Comisariada por Sergio Croma, podrá visitarse hasta el 17 de abril. Cinco lobitos ofrece una exploración visual única de la Semana Santa de Málaga compuesta por veinte imágenes que han sido seleccionadas entre más de doscientas fotografías tomadas de forma espontánea durante distintos momentos de la Semana Santa malagueña. El horario de visitas es de lunes a viernes de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas. Entrada gratuita.