El centro de salud San Miguel en Torremolinos (Málaga) reabre con normalidad tras la caída de un techo con tres heridos

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TORREMOLINOS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha informado de que el centro de salud de San Miguel, en Torremolinos (Málaga), prestará sus servicios este miércoles, 25 de marzo, con "total normalidad" en todas sus áreas, después de que en la tarde del martes se desprendiera parte del falso techo en la zona de admisión. En ese momento había cinco personas esperando, de las que tres --dos adultos y un bebé-- fueron atendidas en urgencias del propio centro.

Los dos adultos recibieron asistencia por contusiones leves y fueron dados de alta poco después, mientras que el bebé, tras ser trasladado al área de Observación del Hospital Materno Infantil de Málaga, también ha sido dado de alta esa misma tarde, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota.

El centro continuó funcionando con normalidad durante el resto de la tarde tras el cierre de la zona afectada. Mientras se evaluaban los daños y se realizaban las reparaciones necesarias, los usuarios fueron atendidos a través de la puerta lateral de admisión. Asimismo, se han instalado paneles para aislar el área afectada y permitir los trabajos de retirada del falso techo, así como del cableado y los conductos, dejando la zona despejada.

La sala de espera podrá utilizarse este miércoles de forma parcial, ya que una parte permanecerá cerrada para iniciar la reposición del falso techo, sin que ello interfiera en la atención habitual en admisión ni suponga riesgo para pacientes y profesionales.

Los técnicos han determinado que la rotura se ha producido por un antiguo conducto de refrigeración y el distrito sanitario Costa del Sol ha ordenado la revisión de todo el sistema de climatización del edificio.

Los hechos han sucedido en torno a las 14,00 horas de este martes, cuando se cayó parte del techo de una sala de espera. En ese momento había cinco personas; dos de ellas tuvieron que ser atendidas en las urgencias del centro por contusiones y un menor, tras ser valorado por los pediatras del centro, fue trasladado al Hospital Materno infantil de Málaga para poder realizar un estudio más completo y descartar lesiones.