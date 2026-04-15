Adelante critica las "precarias condiciones" de los PTIS y defiende que "sean trabajadores públicos"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en la manifestación en apoyo a los PTIS. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato a la presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha mostrado este miércoles su apoyo al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que han iniciado una huelga indefinida en Málaga.

"Desde Adelante Andalucía llevamos años apoyando las reivindicaciones de las PTIS, llevamos años acompañando sus movilizaciones y tienen todo el apoyo para esta huelga. Este servicio nunca debió ser privatizado", ha declarado García en una atención ante los medios en una de las protestas convocada por los trabajadores.

Sobre la privitazación de la plantilla, García ha señalado que "fue iniciada por el PSOE y ha empeorado con el PP" al mismo tiempo que ha subrayado el trabajo que realizan con el alumnado "más vulnerable". "Yo quiero decirle al señor Moreno Bonilla, a la cara: ¿De verdad, estas mujeres, estas trabajadoras que trabajan con los niños más vulnerables, son personal complementario? ¿De verdad son prescindibles? Yo creo que ellas son las trabajadoras más imprescindibles que tenemos", ha afirmado el candidato de Adelante.

Asimismo, el portavoz ha lamentado las "precarias condiciones laborales" de estos trabajadores "con salarios de 800 euros al mes" y ha abogado porque vuelvan a ser considerados trabajadores públicos.

"Sé de primera mano y he visto lo que es su trabajo: un trabajo precioso, imprescindible. He visto de primera mano el dolor de esas familias, familias que están hartitas de pelear, familias que no paran de pelear para que los derechos de sus niños se cumplan", ha concluido García.

