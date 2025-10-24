Adelante critica "soberbia" de PP al abandonar sus CCAA el Consejo de Salud: "Ni legitimidad ni dignidad para gestionar"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo de atención a medios, - Joaquin Corchero - Europa Press

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este viernes que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular hayan decidido en esta jornada abandonar la reunion del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), decisión que ha calificado de "soberbia" y ha considerado que este partido "debería estar muerto de vergüenza ante lo que está haciendo en estos momentos".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga tras celebrar una reunión con una plataforma en defensa del carácter público de la Universidad de Málaga (UMA), García ha vinculado ese gesto con la gestión que hace el Gobierno andaluz de la crisis ocasionada por las mamografías del cribado de cáncer de mama para proclamar entonces que "hay determinados señores que gobiernan en Andalucía y gobiernan la Consejería de Salud que no tienen ya la legitimidad ni la dignidad para arreglar los problemas de los andaluces".

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas en 2026 ha subrayado "las dos investigaciones paralelas" que ha puesto en marcha la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía de Sevilla tras sucesivas denuncias por los problemas con la comunicación de los resultados de mamografías.

Con este escenario judicial ha considerado José Ignacio García que la reacción del Gobierno andaluz debiera ser "parar, ponerse al servicio de la justicia, no obstaculizarla, darle toda la información, parar el balón, centrarse, investigar qué ha pasado y poner solución a un problema que está poniéndonos los vellos de punta a todos los andaluces".

Frente a ese escenario que ha defendido el dirigente de Adelante Andalucía ha criticado que la respuesta sea "el insulto, se dedican a desprestigiar a las mujeres con cáncer", comportamiento al que ha sumado que "ahora tienen la soberbia de levantarse del Consejo Interterritorial de Salud".

La decisión de este viernes del plantón de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto al consejero de Salud del País Vasco, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha impedido la aprobación de fondos destinados a centros oncológicos y a la vigilancia del cáncer.

La ausencia de los consejeros en el CISNS, celebrado de manera extraordinaria en Zaragoza, ha imposibilitado que se vote la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer. Cada acuerdo tenía un presupuesto de un millón de euros.

"Los consejeros del PP dan plantón al Consejo Interterritorial para seguir ocultando los datos de los cribados del cáncer. Una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la red 'X'.

Fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad han indicado que los consejeros de las comunidades del PP se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de haber comenzado. Las mismas fuentes indican que lo han hecho "pese a haber asistido ayer a la comida y cena oficial, y haber venido en viaje oficial".

El levantamiento se produce en un momento en el que los sistemas de vigilancia del cáncer son objeto de polémica entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP, que se niegan a enviar datos detallados a Sanidad sobre sus programas de cribado de cáncer tras fallos detectados en Andalucía.