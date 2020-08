Administraciones y empresarios de Andalucía abogan por colaboración para la reactivación económica tras el COVID-19

Empresarios dicen que se necesita del Gobierno decisiones "rápidas, flexibles, globales, pero muy coordinadas"

Administraciones y empresarios andaluces han reflexionado este martes sobre la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19 abogando por la colaboración público-privada para hacer frente y llegar a la recuperación, siendo conscientes de que hay que convivir con el virus por lo que ven como reto e insisten en compatibilizar el control sanitario y la citada reactivación.

Los alcaldes de Málaga, Sevilla y Córdoba, Francisco de la Torre, Juan Espadas y José María Bellido, respectivamente, han participado, vía telemática, en un acto, junto con el presidente de la Fundación San Telmo, Eustasio Cabreros; el presidente de la Cámara de

Comercio de Málaga, Sergio Cuberos; Miguel Rus, presidente de los empresarios de Sevilla; además de los empresarios Pepa Peñarroya, del Grupo Peñarroya; y Antonio Gómez Guillamón, de Aertec; entre otros.

El objetivo del acto, celebrado en San Telmo Business School, ha sido evaluar la evolución de la pandemia y de la economía ante la necesidad de reactivar el tejido empresarial para defender los empleos. Este acto se enmarca dentro del desarrollo de uno de los módulos del Programa de Alta Dirección de Empresas Líderes, ADEL, que imparte esta escuela de negocios en el que participan relevantes empresarios y directivos del territorio nacional.

Así, durante el acto, celebrado en Málaga, han incidido en la "necesaria" reactivación de la economía con la máxima seguridad sanitaria, lo que han considerado, además, necesario para el mantenimiento del empleo.

Cabreros ha iniciado el encuentro señalado que "es cosustancial" con la tarea de los empresarios el "navegar contra el viento", más aún en estos tiempos, pero ha dicho que "se superará".

Por su parte, Cuberos ha admitido que la situación a nivel laboral y empresarial es "complicada", además, en el caso de Málaga, al estar apoyada en el turismo está "más afectada". "Vamos a seguir afectados durante una serie de meses y no podemos esconder la cabeza", ha dicho, añadiendo que "lo que también tenemos claro y presente es que vamos a actuar y estamos actuando".

De igual modo, ha dicho que se necesita del Gobierno decisiones "rápidas, flexibles, globales, pero muy coordinadas", incidiendo en que las empresas necesitan liquidez. Además, ha pedido que se prorroguen los ERTE, no se suban los impuestos y ha destacado la importancia que deben aprovechar los empresarios con la formación y la digitalización, además de la internalización pero "también es fundamental que la administración aproveche este momento para digitalizase al máximo".

Por otro lado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho un repaso por las medidas llevadas a cabo por el Consistorio y los foros en los que se han recogido propuestas variadas. También ha señalado que en seguridad sanitaria Málaga está bien, valorando el control de los brotes en la ciudad y destacando de igual modo que el rastreo en Andalucía "funciona muy bien".

Se ha referido también al turismo, el sector más afectado, y ha lamentado la decisión de Reino Unido sobre la cuarentena: "Andalucía no tiene números sanitarios para tener esa penalización", ha defendido.

"El turismo necesita seguridad y ese mensaje hay que trasladarlo con los número sanitarios", ha señalado, incidiendo en que hay que conseguir que en Andalucía "sean --los datos-- mejores de los que son y son buenos pero tiene que estar aún mejor" para "estimularnos a hacer las cosas".

Por último, se ha referido a los fondos europeos, que se tienen "que utilizar bien" y ha vuelto a insistir en que le encantaría que los ayuntamientos "pudiéramos tener información y participación en las decisiones; ser escuchados". A su juicio, es "esencial" dedicar parte de esos fondos a la formación.

"CONVIVIR CON EL VIRUS"

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha remarcado que hay que tener claro que "hay que convivir con el virus", por lo que "es evidente que el mensaje a la ciudadanía es que esto tuvo un principio pero no tiene un final todavía cierto".

"Tenemos que tomar decisiones, la primera personal, intentar recuperar la vida cotidiana con máxima seguridad personal, con ejercicio colectivo de responsabilidad; porque solo podemos minimizar los efectos devastadores de esta crisis si todos y cada uno vamos intentando normalizar, en la medida de lo posible, y , por tanto, tomando decisiones en el día a día".

COLEGIOS

Además, ha asegurado que el inicio del curso es importante. "Creo que la mejor noticia que podemos tener en septiembre es la vuelta al cole con máxima seguridad pero también con el compromiso de todos de hacer las cosas correctamente".

"La recuperación de la actividad económica pasa porque los colegios vuelvan a abrir con todas las medidas", ha afirmado. Por último, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos.

El alcalde de Córdoba, de igual modo, ha señalado que la situación "es complicada, compleja", admitiendo que los datos del paro conocidos este martes "son un cierto bálsamo" en relación con la situación que hay pero "queda mucho trabajo por hacer".

También ha incidido en que el gran desafío de futuro es compatibilizar el reto de la salud pública con el de la reactivación económica. De igual modo, tras destacar que se debe tener un plan u objetivo común para abordar la reactivación donde los ayuntamientos deben ser "tractores de esa recuperación", ha aludido a la política fiscal moderada.

EMPRESARIOS

Por su parte, Pepa Peñarroya ha explicado la experiencia durante esta crisis por el coronavirus, recordando que lo primero que se plantearon fue la continuidad de la empresa a largo plazo, por lo que tuvieron que decidir si abrir o no. Ha detallado que cuentan con cuatro hoteles, de los que tres están abiertos, donde se apuesta por la seguridad y toman todas las medidas sanitarias, no obstante, ha dicho que esto "no significa que el turismo esté bien; son noticias positivas, podemos llorar con un ojo, hay hoteles en la costa que ni siquiera han abierto", insistiendo en que no hay que incurrir en ningún riesgo sanitario que se pueda lamentar. "Nuestra esperanza sigue estando en reactivar el mercado británico".

"Son momentos que nunca se han vivido, con incertidumbre", ha reconocido, admitiendo que "me preocupa que el sector turístico nos hemos encontrado huérfanos porque el Gobierno central no está tomando las medidas adecuadas para afrontar la crisis".

Por último, ha incidido en que los empresarios necesitan ayudas y se tiene que ir de la mano de la administración pública. "Tenemos ayudas pero son escasas o casi nulas", ha manifestado. Sobre los ERTE ha dicho que se deben mantener hasta que la industria se recupere.