Advierten de que secuelas de ictus lacunar pueden confundirse con efectos de envejecimiento y pasar desapercibidas

Expertos de Vithas Xanit advierten que las secuelas del ictus lacunar pueden confundirse con los efectos del envejecimiento y pasar desapercibidas - VITHAS XANIT

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde la Unidad de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vithas Xanit Internacional, un espacio de referencia que sigue el modelo de excelencia desarrollado por Irenea --el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas--, advierten de que las secuelas de un ictus lacunar, un tipo de accidente cerebrovascular de menor tamaño, pueden confundirse con los cambios asociados al envejecimiento.

Estos ictus, aunque discretos, pueden manifestarse mediante síntomas como dificultades para mover brazos o piernas, problemas para hablar o tragar, o alteraciones en la memoria y el estado emocional.

Los especialistas recuerdan que estos signos, a menudo atribuidos a la edad, pueden ser en realidad señales de alarma que requieren atención médica inmediata, han indicado desde Vithas Xanit en un comunicado.

Irenea forma parte del Instituto de Neurociencias de Vithas y cuenta con unidades especializadas en neurorrehabilitación en Vithas Valencia Consuelo, Vithas Aguas Vivas, Vithas Vigo, Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, además de un centro monográfico en Elche, consolidando una red de referencia para el abordaje integral del daño neurológico.

El Hospital Vithas Xanit Internacional cuenta con esta Unidad de Rehabilitación Neurológica de referencia, respaldada por un equipo multidisciplinar con amplia experiencia. Esta unidad dispone de 100 plazas ambulatorias y 20 de hospitalización, y está orientada tanto al tratamiento de adultos como de niños con daño cerebral adquirido, patologías neurológicas o lesiones medulares.

Con una infraestructura dotada de tecnología de vanguardia --como sistemas de realidad virtual y otras herramientas innovadoras--, el servicio ofrece planes de rehabilitación completamente personalizados, adaptados a las necesidades individuales de cada paciente.

El director gerente del hospital, José Antonio Ródenas, ha señalado que "en esta unidad cubrimos todas las fases del proceso rehabilitador, desde los primeros estadios hasta fases más complejas, como el tratamiento del coma y otros estados alterados de consciencia. Esto nos permite maximizar la recuperación funcional y mejorar de forma notable la calidad de vida de nuestros pacientes neurológicos".

UN ICTUS PEQUEÑO PERO POTENCIALMENTE PELIGROSO

"Aunque el ictus lacunar no suele causar los síntomas más evidentes de un ictus mayor, puede ser más peligroso de lo que parece. Afecta a las pequeñas arterias de las zonas más profundas del cerebro, y está relacionado con la hipertensión crónica, el tabaquismo y la diabetes. Sus síntomas más sutiles pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo, dificultando el diagnóstico y retrasando un tratamiento que podría evitar mayores daños", ha agregado Enrique Noé, director de investigación de Irenea y neurólogo miembro del Instituto de Neurociencias Vithas.

A diferencia de los ictus isquémicos corticales, que suelen estar causados por un coágulo sanguíneo grande, el ictus lacunar se produce por la obstrucción de pequeñas arterias que irrigan zonas del cerebro más profundas, y en donde la zona afectada es menos amplia. Esto puede dar lugar a déficits neurológicos que no siempre son fáciles de identificar, pero que afectan la vida diaria del paciente.

Belén Moliner, directora médica del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas, ha explicado que "el ictus lacunar puede provocar síntomas como hemiparesia, alteraciones sensoriales o dificultades en el habla, alteraciones cognitivas y cambios en el carácter. Aunque estos síntomas no siempre son evidentes y aparecen en mayor o menor intensidad, su impacto en la vida diaria de los pacientes es considerable".

"En Irenea, diseñamos un tratamiento holístico y personalizado que aborda todos los aspectos de la rehabilitación, con fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología, supervisados por un equipo médico especializado, con el objetivo de garantizar una recuperación efectiva y de alta calidad para nuestros pacientes".

FACTORES DE RIESGO QUE SUELEN PASAR INADVERTIDOS

La hipertensión crónica, uno de los principales factores de riesgo, afecta las pequeñas arterias que suministran sangre a las regiones cerebrales profundas, aumentando la probabilidad de un ictus lacunar. A menudo, las personas no son conscientes de que están en riesgo hasta que comienzan a experimentar síntomas que, aunque no dramáticos, deterioran su calidad de vida.

"Es importante estar alerta a los síntomas menos evidentes de un ictus lacunar. A veces, los pacientes no presentan parálisis o pérdida de visión, sino cambios más sutiles en el control motor o en el habla que pueden ser fácilmente ignorados", ha puntualizado Noé.

En este sentido, Moliner ha resaltado que "la rehabilitación temprana es clave para maximizar la recuperación. Cuanto antes se comience el tratamiento, menores serán las secuelas y mejor será la calidad de vida del paciente a largo plazo".

Con más de 25 años de experiencia, el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas está especializado en el tratamiento de ictus y otras afecciones cerebrales, ofreciendo un enfoque integral con tecnología de vanguardia y un equipo altamente cualificado.

Con este enfoque personalizado, cientos de pacientes han recuperado su máxima autonomía y calidad de vida. Recientemente, Irenea ha inaugurado su nueva sede en Vithas Xanit Internacional, en Málaga, un centro equipado con las últimas innovaciones en rehabilitación neurológica, que brinda atención especializada, incluso a pacientes en coma y con estados alterados de la consciencia.

EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS VITHAS

El Instituto de Neurociencias Vithas, de carácter multidisciplinar y que integra no solo la asistencia médica de excelencia, sino también investigación traslacional y formación, ofrecen una atención integral a pacientes de todas las edades con patologías neurológicas.

Expertos en neurología, neuropediatría, neurocirugía, neurofisiología, psiquiatría, neuroradiología y neurorrehabilitación componen estos equipos para garantizar una atención diferencial a personas con demencias, cefaleas, epilepsia, párkinson y otros trastornos del movimiento, patología vascular cerebrovascular y neuromuscular, problemas neurológicos infantiles y patología quirúrgica cerebral y vertebral entre otras dolencias.