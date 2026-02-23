AEDAS Homes lanza la segunda fase de su exclusivo proyecto Unika de más de 100 millones en Estepona: Unika Collection

Así será la piscina de la promoción Unika Collection de AEDAS Homes en Estepona, Málaga. - AEDAS HOMES

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La promotora residencial AEDAS Homes pone en el mercado la segunda fase del exclusivo proyecto Unika Estepona en la Costa del Sol: Unika Collection. Esta promoción se suma a Unika, ya en construcción, y en total este gran residencial acogerá casi de 150 viviendas y supondrá una inversión total de más de 100 millones.

"Hablamos, sin duda, de uno de los más ambiciosos proyectos residenciales proyectados en la actualidad en el municipio de Estepona (a 30 minutos de Marbella y 20 minutos de Puerto Banús) y de toda la Costa del Sol", remarca Carolina Sánchez, delegada de AEDAS Homes en Costa del Sol y responsable de la promoción, quien recalca que el proyecto se apoya en tres pilares fundamentales: naturaleza (cercanía al mar y a la montaña), confort e innovación.

Unika Collection acogerá 86 viviendas de dos y tres dormitorios distribuidas en planta baja, primera planta y áticos con solárium con precios a partir de 646.000 euros. "Todas las unidades contarán con calidades premium y una cuidada selección de materiales", especifica Carolina Sánchez, quien pone en valor, como factor diferencial en la zona, "los amplios salones con cocina integrada y las grandes terrazas cubiertas con pérgolas de las propiedades".

TERRAZAS DE MÁS DE 40 METROS CUADRADOS

Carolina Sánchez remarca que las viviendas de Unika Collection han sido concebidas para ser disfrutadas durante todo el día los 365 días del año. "AEDAS Homes ha creado inmuebles amplios y luminosos con amplios ventanales y terrazas de más de 40 metros cuadrados de media. Además, estos inmuebles han sido dotados de una doble orientación, lo que confiere una versatilidad en los espacios tan deseada por el cliente de segunda residencia", explica.

Las viviendas de Unika Collection van acompañadas por un edificio comunitario independiente con espectaculares 'amenities' que incluyen 'coworking' con salas de reuniones, gastroteca, zona 'wellness' con gimnasio y spa, piscinas climatizada y exteriores (una propia), entre otras. "Este edificio dará vida social al conjunto y será el corazón del proyecto", apunta la Delegada.

Otra de las excepcionales cualidades de Unika Collection es su excelente localización. El proyecto se encuentra integrado en un entorno natural, rodeado de amplias zonas verdes y con vistas hacia la Bahía de Estepona, en el sector de Buenas Noches, a 500 metros de la Playa de La Galera y próximo a Finca Cortesin y al puerto deportivo. Y a nivel de comunicaciones, tendrá dos aeropuertos internacionales a menos de un ahora (Málaga y Gibraltar).

"La integración de la promoción en el entorno hacen de Unika en su conjunto, y Unika Collection en concreto, un lugar mágico para el descanso y la desconexión", pone en valor la Delegada, quien señala que, con Unika Collection, AEDAS Homes culmina el sector de Buenas Noches.

"Este hito resulta especialmente relevante para el cliente: se da certidumbre y seguridad total al conjunto, porque Unika cierra y ordena el ámbito aportando un estándar de calidad homogéneo que sitúa a este proyecto en el segmento premium de la Costa del Sol", expone.

EXQUISITO DISEÑO Y EXCELENTE UBICACIÓN

Al igual que Unika, Unika Collection exhibirá un diseño muy atractivo y rompedor en la Costa del Sol, como resalta Carolina Sánchez, que especifica que los edificios de Unika Collection también se distinguirán, sobre todo, por su elegancia arquitectónica.

"Unika Collection da continuidad a Unika y responde a una demanda, principalmente, de un cliente internacional, con poder adquisitivo alto y que busca una segunda residencia. Pero también de familias en crecimiento y consolidadas que buscan su casa ideal. Compradores, en todos los casos, que valoran el diseño, la privacidad y el concepto del conjunto de Unika Estepona", concluye la delegada.