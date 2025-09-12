El Aeropuerto de Málaga cierra el mejor agosto de su historia tras crecer un 8% y superar los 2,8 millones de viajeros

Archivo - Turistas en el Aeropuerto de Málaga Costa del Sol - EUROPA PRESS - Archivo

La cifra de vuelos también se situó en registros récord, al rozar las 19.300 operaciones atendidas

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró el mes pasado el mejor agosto de su historia, al contabilizar 2.862.372 pasajeros y crecer un 7,9% respecto a 2024. Este balance, que arroja una media de 92.334 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció al significativo repunte experimentado por el tráfico nacional y al dinamismo que mantuvo el foráneo.

Así lo ha dado a conocer este viernes Aena en un comunicado, en el que detalla que el grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 2.860.111. De ellos, 482.355 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (+13,7% sobre agosto del año pasado), mientras que 2.377.756 optaron por conexiones con el extranjero (+7%).

En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (698.456 pasajeros), Alemania (213.215), Francia (168.392), Holanda (159.961), Italia (140.884), Bélgica (101.696), Polonia (86.584) y Marruecos (83.404).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Emiratos Árabes (81,4% más de viajeros), Hungría (+34,2%), Polonia (+30,5%), Canadá (+20,3%) y Marruecos (+20,5%). En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol también obtuvo registros récord en un mes de agosto y atendió 19.286 vuelos, de los que 19.036 fueron comerciales (+7,1%).

DATOS ACUMULADOS

La evolución positiva del tráfico durante agosto contribuyó a que el balance de los ocho primeros meses del año se situara en máximos históricos, con 18.123.696 pasajeros y un repunte del 7,8% respecto al mismo periodo de 2024.

De los 18.096.205 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 3.027.430 tenían origen o destino en territorio nacional (+5,5% sobre enero-agosto del año pasado) y 15.068.775, en el extranjero (+8,4%).

Durante el periodo tomado como referencia, en el aeropuerto operaron 126.534 vuelos, de los que 124.345 fueron comerciales (+7,9%).