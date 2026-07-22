El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol consigue el nivel 4 del programa Airport Carbon Accreditation

Archivo - Pantallas de información al pasajero en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 1 - AENA - Archivo

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha alcanzado el nivel 4 de la certificación Airport Carbon Accreditation (ACA), de acuerdo con la hoja de ruta de Aena para ser 'Net Zero' en 2030. Se trata de un reconocimiento que representa un hito significativo en el compromiso del aeropuerto con la descarbonización de sus operaciones y la lucha contra el cambio climático.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) reconoce con esta certificación los esfuerzos de los aeropuertos para la gestión y reducción de sus emisiones de CO2, según han informado desde Aena en un comunicado.

Para conseguir subir al nivel 4 de esta certificación, ha sido necesario definir un objetivo de reducción absoluta de las emisiones en la infraestructura malagueña y demostrar su papel impulsando activamente las actuaciones de terceros encaminadas a la reducción de emisiones.

El nivel 4 es uno de los más exigentes del programa ACA, ya que para obtenerlo los aeropuertos deben demostrar una transformación profunda de la gestión del carbono en su modelo operativo. El Plan de Gestión del Carbono del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tiene entre sus principales activos la disminución del consumo y la compra de electricidad con certificado de origen 100% renovable.

Asimismo, y con el fin de impulsar la reducción de emisiones de terceros a través de la coordinación del plan de partes interesadas, el aeropuerto ha desplegado medidas como el 'pooling' de equipos de rampa; la instalación y uso de puntos de recarga eléctrica en la plataforma; la electrificación de flotas de vehículos; la telemetría para la localización de los equipos y la optimización de los recorridos o el procedimiento ACDM, que minimiza los tiempos en los que los motores de los aviones están en marcha de manera improductiva.

Junto al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández e Ibiza han ascendido a este nivel, que han renovado los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca.

21 AEROPUERTOS ACREDITADOS EN 2026

Adicionalmente, antes de finales de 2026, los diez aeropuertos de la red de Aena que se incorporaron al programa ACA el año pasado ascenderán a Nivel 2: Valencia, Sevilla, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, La Palma, El Hierro y La Gomera.

Y el Aeropuerto Internacional Región de Murcia y el Aeropuerto de Zaragoza participarán este año por primera vez en el programa con diferentes niveles de acreditación. Con la acreditación de 21 aeropuertos, Aena avanza en el objetivo de alcanzar el nivel 5 de ACA en 2030 como parte de su compromiso con las cero emisiones netas del Plan de Acción Climática.

Airport Carbon Accreditation es el único programa mundial de certificación de gestión del carbono para aeropuertos que cuenta con apoyo institucional y en el que actualmente están acreditados 663 aeropuertos de todo el mundo.

Evalúa y reconoce de forma independiente a los aeropuertos que se encuentran en diferentes etapas de su camino hacia una gestión integral de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a través de distintos niveles de certificación.

El cumplimiento de los requisitos de uno u otro nivel de acreditación es auditado por una entidad independiente y sigue un estricto proceso de verificación externa.