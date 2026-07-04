El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol estrena ruta a Venecia de la mano de Wizz Air. - AENA

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol estrena ruta a Venecia de la mano de Wizz Air, compañía que conecta por primera vez la capital malagueña con dicha ciudad italiana.

Así lo han informado desde Aena a través de un comunicado, en el que han indicado que la aerolínea húngara enlaza con el Aeropuerto Marco Polo cuatro veces a la semana, en concreto los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Para celebrar la nueva ruta, con un total de ocho vuelos semanales (cuatro llegadas y cuatro salidas), los primeros pasajeros pudieron degustar antes de embarcar una tarta conmemorativa elaborada para la ocasión.

Al acto asistió el nuevo director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Sergio Millanes, y la 'ground operations manager' de la compañía, Julia Adam.