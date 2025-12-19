La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal instala un belén monumental en el Mucac La Coracha de Málaga

La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal instala un belén monumental en el Mucac La Coracha - MUSEOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales han instalado en el Mucach La Coracha un belén monumental realizado por la Asociación Belenista de Málaga La Alcazaba (Abema), una propuesta de gran valor artístico, cultural y patrimonial que recrea, en su época y lugar, el nacimiento de Jesús.

La escenografía del belén se basa en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, así como en la información aportada por la tradición popular sobre la época. El recorrido comienza con la representación del pueblo de Belén, concebido como un enclave lleno de vida, en el que se muestran una alfarería y un mercado con distintos productos a la venta, camellos y escenas cotidianas que recrean la actividad comercial y social del lugar.

A continuación, se presenta la llegada de los Reyes Magos a las ruinas de un palacio romano, donde se desarrolla la escena central de la Natividad. La Sagrada Familia cobra vida con el Niño Jesús en brazos de San José y la Virgen María. La escena se completa con la presencia de pastores y diversos animales, lo que da lugar a una composición de gran originalidad.

Las figuras de la Virgen, San José, el Niño Jesús y los pastores, trabajadas a un tamaño de 24 centímetros, son obra de Icónica Escultura. Destaca especialmente la cabalgata de los Reyes Magos, con figuras de 28 centímetros realizadas por el escultor jerezano Joaquín Pérez. El conjunto se completa con piezas de otros autores de reconocido prestigio en el ámbito del belenismo, como J.L. Mayo y Hermanos Cerrada.

Todas las construcciones y paisajes han sido elaborados de manera artesanal por los socios de Abema, quienes han diseñado y construido casas, montañas, arcos y numerosos elementos complementarios, como palmeras, árboles, palomas, frutas, carros o puestos de mercancías.