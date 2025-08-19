Aguilar (PSOE) destaca el "compromiso, voluntad y apuesta" del Gobierno con Málaga y las políticas sociales impulsadas

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, en una entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha destacado "el compromiso, la voluntad y la apuesta" del Gobierno central con la provincia.

También, Aguilar, en una entrevista con Europa Press, ha destacado que las políticas impulsadas por el Ejecutivo central "han beneficiado al conjunto, esencialmente, de la clase media y de la clase trabajadora con más empleo, con un empleo menos precario, con estabilidad en el trabajo, con más mujeres trabajando, con récord en el empleo juvenil".

Así, ha dicho que "en una provincia como Málaga, en la que veníamos con datos muy malos respecto al desempleo, estas políticas del Gobierno de España han incidido en mejorar la situación de los malagueños y malagueñas".

También ha valorado el "aumento del salario mínimo interprofesional y el aumento de las pensiones", lo que también ha redundado en beneficio de mejorar la situación de los malagueños.

De igual modo, ha incidido en el "compromiso" del Gobierno con la provincia de Málaga, aludiendo, entre otros, al anuncio de la ampliación del aeropuerto, el avance con el proyecto del tren litoral, las "mejoras" en infraestructuras, o el impulso del PTA.

"Las inversiones han llegado cuando ha habido un gobierno socialista", ha abundado, al tiempo que ha destacado que el Ejecutivo central "ha tenido que venir a rescatar la indolencia del Gobierno de Juanma Moreno", poniendo como ejemplo la desaladora de la Axarquía.

Ha dicho al respecto de esa desaladora que "es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía tenía parada, que no era capaz de sacar ese proyecto que puso en marcha de una desaladora privada ahí en la Axarquía tan necesaria, y que vino el Gobierno de España poniendo 100 millones de euros encima de la mesa para sacarla adelante".

Además, ha valorado la llegada del IMEC a Málaga y ha incidido en que "eso solamente se produce por una voluntad clara y una apuesta clara del Gobierno de España por Málaga y por el reconocimiento internacional que también tiene, lógicamente, el Gobierno de Pedro Sánchez que le permite atraer esas inversiones", ha concluido.