Ahumada (IU) exige a la Junta "transparencia" en los datos de incidencia de la COVID-19

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Málaga y parlamentario andaluz, Guzmán Ahumada, ha pedido al Gobierno autonómico "transparencia" en cuanto a la comunicación de los datos de incidencia de la pandamia del coronavirus para que "podamos actuar ante cualquier eventualidad", esperando que el Ejecutivo andaluz "no esté ocultando información".

En rueda de prensa en Málaga, Ahumada ha advertido de los "rebrotes" que se están produciendo que "nos hacen que no podamos bajar la guardia, y que, a pesar de la experiencia vivida durante todo este tiempo estamos viendo cómo el Gobierno de la Junta parece ser que no tiene ahora a quién culpabilizar teniendo en cuenta que estos datos no son comparables, actualmente, con el resto de España".

"Lo que hace es culpabilizar al comportamiento de los andaluces frente al comportamiento de los españoles de otras zonas", ha lamentado Ahumada, que lo ha tachado de "totalmente incomprensible, que hay que denunciar".

Así, ha criticado que se "culpabilice a la ciudadanía mientras que, en ningún momento, el Gobierno de la Junta ha reconocido si erró o no en esa desescalada en la cual se apretaba el acelerador hacia la nueva normalidad".

Es más, ha agregado que tampoco "a día de hoy ha explicado cuáles han sido las medidas que han llevado por parte del Gobierno de la Junta para reforzar la Atención Primaria en época de desescalada que es la única donde se puede actuar de manera precoz ante cualquier tipo de casos, evitando los rebrotes y, sobre todo, la transmisión comunitaria".

"El Gobierno de la Junta --ha añadido-- culpabiliza a los andaluces de los datos que nos sitúan en la comunidad autónoma que tiene mayor incidencia en el conjunto del Estado, mientras que no reconoce que quizá fue un error el abrir las discotecas tan pronto mientras los centros de salud siguen cerrados".

Se trata, ha dicho, de una preocupación que "se ahonda aún más cuando vemos los casos que está habiendo de la nueva cepa delta". "No sabemos si esos malos datos que estamos aportando de incidencia tiene que ver con el avance de las cepa delta", ha advertido.

Al respecto, ha mostrado preocupación, además, porque "no sería la primera vez que se nos ocultara información para salvar la temporada de verano", asegurando que en esta misma provincia "se ocultó que había transmisión comunitaria cuando el verano pasado daba sus últimos coletazos".