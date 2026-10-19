Aina S. Erice, Antonio Montiel, Jaime Siles y Juan Bonilla protagonizan la semana cultural del centro La Malagueta

Aina S. Erice, Antonio Montiel, Jaime Siles y Juan Bonilla protagonizan la semana cultural de La Malagueta - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga celebrará del 20 al 23 de octubre cuatro encuentros con propuestas sobre la relación entre naturaleza y cultura, la trayectoria artística y distintas vertientes de la literatura. Entre los protagonistas figura la bióloga y divulgadora Aina S. Erice, el pintor Antonio Montiel, el filólogo y poeta Jaime Siles y los escritores Juan Bonilla y Felipe Benítez Reyes.

La Diputación ha informado a través de un comunicado de que todos los encuentros tendrán lugar a las 19,00 horas, con entrada libre y sin reserva previa hasta completar aforo.

La programación comenzará este martes 20 de octubre a las 19,00 horas en la biblioteca municipal de Frigiliana (Málaga) con una sesión de Filosofía Ambulante, coordinada por Cristina Consuegra, en la que participará Aina S. Erice. El resto de los encuentros se celebrarán en el centro cultural de La Malagueta en Málaga.

Bajo el título 'Qué vínculo entablamos con el entorno vegetal y su efecto en nuestros afectos, creencias y relatos', la conversación abordará la influencia de las plantas en las culturas humanas a través de mitologías, ceremonias, símbolos y relatos.

El miércoles 21, el ciclo 'Málaga, ida y vuelta', coordinado por Regina Sotorrío, recibirá en La Malagueta al pintor Antonio Montiel, que repasará su trayectoria artística y su relación con Málaga. El encuentro abordará su carrera como retratista de figuras de la cultura, las instituciones y la sociedad, así como su vínculo con la pintura de temática cofrade.

La agenda continuará el jueves 22 con una nueva sesión de 'Correspondencias', coordinada por Alfredo Taján y dedicada a 'Reales e imaginarias en el Carmen IV de Catulo'. El poeta Jaime Siles presentará una lectura del poema centrada en sus referencias mitológicas y geográficas, sus alusiones y los dobles sentidos del lenguaje.

La semana concluirá el viernes 23 con una sesión de Encuentros Poéticos, coordinada por Alberto Gómez, que reunirá a Juan Bonilla y Felipe Benítez Reyes para conversar sobre poesía contemporánea, memoria, escritura y tradición literaria.

Ambos autores compartirán sus experiencias como poetas, narradores y lectores, además de reflexionar sobre la vigencia de la poesía en el siglo XXI y los vínculos entre sus respectivas trayectorias.