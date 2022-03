Alauda Ruiz de Azúa: "En el Festival de Málaga hemos sentido que 'Cinco lobitos' conecta con un público muy amplio"

MÁLAGA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora vasca Alauda Ruiz de Azúa se ha hecho con la Biznaga de Oro a Mejor Película Española del 25 Festival de Cine de Málaga por su ópera prima 'Cinco lobitos', un retrato a la maternidad protagonizado por Laia Costa y Susi Sánchez. Las actrices también han resultado ganadoras ex aequo de la Biznaga de Plata a Mejor Actriz por su trabajo en la cinta. En una rueda de prensa celebrada este sábado en el Cine Albéniz de la capital malagueña, la directora ha asegurado que con este festival han sentido que su película conecta con un público muy amplio.

Y es que el Festival de Málaga ha dejado claro que la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa es una película muy querida por la audiencia. Lo han demostrado reconocimientos como la Biznaga de Plata Premio del Público o el Premio Jurado Joven de la UMA, con los que 'Cinco lobitos' ha emocionado al público malagueño. La directora vasca ha asegurado que traer la película al festival y recibir esta acogida ha sido una experiencia "increíble" que aún están digiriendo.

"Estos reconocimientos te refuerzan la idea de apostar por una historia personal y animan a seguir escribiendo", ha explicado emocionada la cineasta, que también se ha hecho con la Biznaga de Plata a Mejor Guion. Por su parte, la actriz Susi Sánchez ha reconocido que toda esta semana ha sentido mucha ilusión por Alauda y ha asegurado que, por la buena acogida de la prensa y el público, se esperaba que la película ganara algún premio, "pero no tantos".

La actriz Laia Costa, con la que comparte premio de Mejor Interpretración Femenina, ha opinado lo mismo y ha dicho que con el recibimiento del día de la proyección "te imaginas que algo cae", pero la sorpresa ha sido grande. En la película, ambas actrices se retroalimentan de alguna forma, uno de los motivos por el que el jurado ha decidido que el de Mejor Actriz fuera un premio ex aequo.

El equipo también ha hablado del tono de la película, en la que hay momentos de conflicto intensos, pero también comedia para reflejar un tema "universal" a través de la complicidad. "Queríamos alejarnos del melodrama y dar cierta luminosidad. Se generó mucho humor en las relaciones", ha dicho la directora en ese aspecto. La actriz Laia Costa ha remarcado que fue el tono "uno de los logros de la película". La fecha de estreno de 'Cinco lobitos' es el 20 de mayo y Málaga ha sido su "cohete de salida", ha celebrado el equipo.

El Premio Especial del Jurado ha recaído en 'Mi vacío y yo', de Adrián Silvestre, una apuesta atrevida que ha emocionado en el certamen por contar la historia real de su protagonista, Raphaëlle Pérez. La película utiliza la experiencia de la actriz para contar un drama sobre la búsqueda de la identidad. Pérez se ha mostrado "emocionada y feliz" y ha reconocido "reconciliarse" consigo misma al verla por primera vez en Málaga.

La boliviana 'Utama' ha sido premiada con la Biznaga de Oro a Mejor Película Iberoamericana y su director, Alejandro Loayza Grisi, con el reconocimiento a Mejor Dirección. El cineasta no ha podido estar presente en la rueda de prensa porque se encuentra en Francia presentando la película.

Sí lo han hecho sus productores, que han explicado que la cinta aún no tiene distribuidor en España y esperan que el Festival de Málaga ayude a su promoción porque "es una película para escucharla y sentirla". 'Utama' también ha recibido el Premio Especial del Jurado de la Crítica que, elegido por unanimidad, y la Biznaga de Plata a Mejor Música para Cergio Prudencio.

Por su parte, Beatriz Sanchís ha conseguido la Mención Especial del Jurado por su obra 'The Gigantes' y su compañero, Nicolás Wong, la Biznaga de Plata a la Mejor Fotografía. La directora ha reconocido en la rueda de prensa que no venía a Málaga con la intención de ganar ningún premio y ha hablado de la película como una "propuesta intimista" con la que no tenía ni distribución, ni equipo de prensa, ni actores reconocidos.

Por otro lado, la película 'Mensajes privados' se ha hecho con dos reconocimientos: la Biznaga de Plata a Mejor Actor de Reparto para Nicolás Poblete y Mejor Montaje para Rodrigo Saquel. El actor Nicolás Poblete se ha mostrado muy emocionado por el premio y ha parafraseado al también intérprete chileno, Alfredo Castro, ganador del mismo premio en la pasada edición del festival: "Subirse a un escenario es subirse a una hoguera".

"En esta película trataba de poner en práctica lo que me enseñó. Ha sido un trabajo muy importante en lo actoral por ser algo autobiográfico". El intérprete ha explicado que 'Mensajes privados' ha significado para él "un sueño" y "lo más importante" que le ha pasado en su vida, ha concluido el chileno entre aplausos.