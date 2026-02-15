Alba (Por Andalucía) acusa a la Junta de hacer de Málaga "un laboratorio perverso" por especulación inmobiliaria

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía, Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones andaluzas por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha acusado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía de que "está convirtiendo Málaga en un laboratorio perverso donde los especuladores hacen negocio a costa de negarnos el derecho a una vivienda a miles de malagueños y de malagueñas".

"La situación de la vivienda en Málaga ha superado todos los límites razonables, convirtiéndose en el laboratorio perfecto de un modelo especulativo y perverso que expulsa a la gente trabajadora de sus barrios", ha continuado argumentando Alba.

El también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha subrayado que "los últimos datos conocidos ponen sobre la mesa que la crisis habitacional, la imposibilidad de acceder a una vivienda para las clases populares, es sin duda uno de los principales problemas de una generación", según una nota de este partido.

"Esto no viene caído del cielo, las políticas de Moreno Bonilla es una de las principales causas", ha sostenido el dirigente de IU, quien ha esgrimido diversos informes sectoriales acerca de que "los 20 barrios más caros de Andalucía para comprar vivienda se encuentran en la provincia de Málaga, con precios que en las cinco primeras superan, o rozan los 7.000 euros por metro cuadrado".

"Pero que nadie se engañe, que esto no es una realidad que se limita a zonas de lujo, y es que el precio medio de la propia vivienda ha aumentado más de un 50% en solo cinco años, algo que las hace inasumibles para cualquier familia con unos ingresos normales", ha continuado advirtiendo.

El candidato de Por Andalucía por Málaga ha criticado que "además, 4 de cada 10 viviendas se compran al contado, a tocateja. Y yo me pregunto, ¿quién se puede comprar hoy una vivienda a tocateja?", antes de subrayar otra tendencia como que "el alquiler se está convirtiendo en una auténtica pesadilla acercándose a 1.300 euros la media".

Alba ha subrayado que "la provincia de Málaga se merece un gobierno de la Junta que actúe por los intereses de la ciudadanía y que no esté al servicio de los bolsillos agradecidos de empresas garrapata que quieren especular con nuestras ciudades y vivir la vida cañón a costa de nuestro trabajo y del esfuerzo de la mayoría de nuestra gente".

Ha concluido manifestando que "desde Por Andalucía lo decimos claro, cuando estemos en el Gobierno de la Junta vamos a prohibir la especulación, vamos a eliminar los pisos turísticos ilegales para ponerlos al servicio de la ciudadanía y vamos a topar los precios. Vamos a actuar en defensa propia y acabar con las empresas garrapata, con los especuladores y con un gobierno que defiende más el negocio y los intereses de los ricos antes que a su propio pueblo".