Albert Pla, Mikel Erentxun, Navajita Plateá, António Zambujo con Yamandu Costa y Pancho Céspedes, en S!ngulares Málaga

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La rumba de Albert Pla abrirá el próximo 28 de septiembre la edición más extensa y ecléctica de S!ngulares, un ciclo de diez conciertos organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través de Málaga Procultura, que cerrará Depedro el 13 de octubre y que recorrerá distintos géneros con figuras como Mikel Erentxun, Navajita Plateá, António Zambujo con Yamandu Costa y Francisco Céspedes.

El gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha detallado este lunes en rueda de prensa el cartel del ciclo, cuyas entradas salen a la venta a las 11.00 horas de este martes, 28 de mayo, por un precio que oscila entre los once y los 45 euros según artista y tipo de localidad.

Abre el cartel Albert Pla que vuelve a demostrar su transgresor directo en 'Rumbagenarios', que mostrará en Málaga el sábado 28 de septiembre. Acompañado por The Surprise Band, el de Sabadell mete dentro del cesto un cancionero que contiene desde temas de su primer disco, 'Ho sento molt' (89), y de 'No solo de rumba vive el hombre' (92) y 'Veintegenarios en Alburquerque' (97) hasta otras piezas que aún no han pasado por estudio o que se acaban de editar, como 'Bombas en Madrid', que publicó el pasado Día de la Comunidad de Madrid.

Junto a Diego Cortés a la guitarra, Judit Farrés en las programaciones y sonidos electrónicos, Prenda Roja (Cristina López, Ana Brenes y Sara Sambola) en los coros, palmas y baile y la coreógrafa Belén Martí en el baile, Pla urde una propuesta que suena refrescante, hilarante, vibrante y a momentos incluso bailable al compás del ventilador rumbero y del sampler electrónico.

El domingo 29 de septiembre aterriza en Málaga el joven cantautor Antoñito Molina (Rota, Cádiz, 1988), un músico amante del Carnaval, de la Semana Santa que se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006 y del que formó parte 12 años hasta que decidió apostar por una carrera en solitario que comenzó con 'Déjame que te cuente' (2017), álbum debut compuesto íntegramente por él.

Le siguen varios sencillos como 'Me estoy volviendo loco', que acumula más de siete millones de reproducciones. Dos años más tarde, Antoñito lanzó su segundo disco, 'La ley de mi naturaleza', con temas como 'Y te voy a querer', que suma casi diez millones de 'streams' en Spotify. Actualmente está inmerso en su nueva gira, 'A la aventura tour', en la que le acompañan Rodrigo Carmona (teclado), Manuel Bustos y José Pulido (guitarras), Luis Antonio Abad (bajo) y Alejandro Rodríguez (batería).

Francisco 'Pancho' Céspedes vuelve a España para ofrecer una gira de conciertos en los que interpretará boleros y canciones melódicas que han sido banda sonora de momentos inolvidables de nuestras vidas. Julio Baró (piano), Jorge Pinelo (saxo y piano), Marco del Castillo (guitarra), Héctor Salazar (batería) y Ruiman Martín (contrabajo) lo acompañarán en el Cervantes de Málaga el 1 de octubre.

La banda madrileña Patáx presentará el miércoles 2 de octubre en la cuarta fecha de S!ngulares su nuevo trabajo, 'Us', una colección de temas originales fiel a su estilo de jazz fusión. Jorge Pérez (percusión y dirección musical), Aurora García (voz principal), Valentin Iturat (batería), Dani Morales (timbal), Dany Noel (bajo eléctrico), Jorge Vera (teclados), Miguel Sempere (guitarra eléctrica) y Sara Sánchez (baile flamenco) componen la renovada apuesta de Patáx por el concepto jazz-fusión-afrocubano-flamenco-funk.

La compositora, trombonista y cantante Rita Payés acude por primera vez al Teatro Cervantes como líder de su propia banda con el que será su tercer álbum, 'De camino al camino', una obra que "se sumerge en la búsqueda de la belleza en las cosas cotidianas y de la que se acaba de editar el single 'El cervatillo', con trazas de jazz, aire de bossa nova y esencias afro. Será el 3 de octubre cuando la jazzista de Vilasar de Mar (Barcelona, 1999) expondrá su amalgama de estilos e influencias junto a Elisabeth Roma (guitarra), Pol Batlle (guitarra clásica), Horacio Fumero (contrabajo) y Juan Rodríguez Berbín batería y percusión).

Por otro lado, La Cabra Mecánica, que en 2022 y 2023 celebró los 25 años de la publicación de su debut con una gira aniversario que les llevó a continuar tocando, llegará al Cervantes el 4 de octubre. Miguel Ángel Hernando 'Lichis' (voz y guitarra), Adrián López (batería), Fernando Polaino (guitarra), José Eceiza (guitarra) y Dani Fernández (bajo) repasarán sus canciones más populares.

Provenientes de reconocidas dinastías de familias gitanas de Jerez de la Frontera, Ildefonso de los Reyes 'Pelé' y Francisco Carrasco 'Curro', Navajita Plateá, tocarán el 5 de octubre en Málaga, junto a Ignacio Cintado (guitarra eléctrica), Jorge Gómez (bajo) y Juan Márquez 'Juan Grande' (percusión). La voz de Pelé y la guitarra de Curro han hecho historia con un ecléctico sonido que mezcla su raíz flamenca con blues, rock, latino y hip hop

Asimismo, la excelencia y maestría del brasileño Yamandu Costa a la guitarra y la cálida voz del portugués António Zambujo protagonizarán una actuación conjunta que llega ahora por primera vez a España y hace parada en S!ngulares el miércoles 9 de octubre. El Teatro Cervantes volverá a escuchar ese día el prodigioso toque de Costa y esta vez tendrá como contraparte a un António Zambujo.

Mikel Erentxun presentará el sábado 12 de octubre en Málaga 'Septiembre', su décimo segundo disco en solitario y el vigésimo octavo contando los de Duncan Dhu. Compuesto por primera vez y por completo al piano por el músico donostiarra nacido en Venezuela, el álbum contiene 18 canciones de las que 'A la luz de las farolas' y 'Tren a Marte' son una excelente carta de presentación.

El compositor de 'En algún lugar' y de 'Una calle de París' tocará y cantará en el Cervantes acompañado por Karlos Arancegi (batería), Marina Inesta (guitarra y voz), Rubén Caballero (guitarra), Fernando Neira (bajo) y Mikel Azpiroz (teclados).

La música mestiza y viajera de Depedro, el alter ego musical de Jairo Zavala (Madrid, 1973), cierra la edición más larga y diversa de S!ngulares el 13 de octubre en una de las paradas de la gira de 'Un lugar perfecto', un disco concebido "como un viaje por una carretera secundaria que conecta el altiplano andino con las sierras madrileñas y que conecta las músicas ancestrales latinoamericanas con su estilo fronterizo".

Martín Bruhn, batería; Héctor Rojo, bajo y voces; Raúl Marques, multiinstrumentista y voces, y Kike Fuentes, guitarra y voces, serán sus acompañantes.