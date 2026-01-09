El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga) anuncia la ampliación del polígono industrial de La Moraga

Joaquín Villanova expresa la necesidad de multiplicar "por tres o por cuatro" la superficie de esta espacio

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha anunciado su intención de ampliar el polígono industrial La Moraga dentro de un plan municipal para atraer inversores y empresas de diferentes sectores con la finalidad de crear "mucho empleo y empleo de calidad". En concreto, el regidor ha afirmado que habría que "multiplicar por tres o por cuatro" la superficie del citado polígono, lo que ha calificado de "buenísima noticia".

"Quiero que en Alhaurín de la Torre se fortalezca la industria y no voy a descansar para eso", ha declarado el primer edil, quien se ha referido a la importancia de traer "fábricas y logística", y aportar suelo para ello que pueda ser aprovechado por grandes grupos nacionales o internacionales.

Además, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con un proyecto para crear un Polo Digital que albergue negocios relacionados con el sector de la informática, los videojuegos o la tecnología digital y de las comunicaciones en general, todo ello en una futura ampliación del edificio de la Casa de la Juventud que se sufragará en parte con fondos europeos.

Por otra parte, ha avanzado que quiere traer a la localidad una "central de datos": una gran instalación que acoja infraestructuras de tecnologías de la información para procesar y almancenar grandes volúmenes de datos que podría crear "muchos puestos de trabajo". No obstante, en esta línea ha objetado que un proyecto de este tipo requeriría de una "gran cantidad de energía", y que actualmente no hay capacidad para ello.