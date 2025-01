Alcalde de Málaga, confiado en que Gobierno buscará solución a la subvención al transporte con un decreto ley específico

Asegura respecto a las ayudas que en Málaga "seguimos haciéndolo de igual forma"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado confiado en que el Gobierno de España buscará una solución a la subvención del transporte después de que este pasado miércoles no saliera adelante el decreto ley 'ómnibus', que incluía, entre otras medidas los descuentos del transporte público. "Nosotros no cambiamos las condiciones en que estamos, seguimos haciéndolo de igual forma", ha dicho en referencia concreta a Málaga.

En este sentido se ha pronunciado este jueves el regidor a preguntas de los periodistas durante la celebración de Fitur, en Madrid, donde también ha dicho: "Yo estoy convencido que el Gobierno este tema lo resolverá con un decreto ley específico para esta cuestión del transporte, como es natural. Mientras tanto, nosotros no cambiamos las condiciones en que estamos, seguimos haciéndolo de igual forma, se vaya a hacer o no por el Gobierno".

Preguntado concretamente por posibles afectaciones a la economía malagueña, Francisco de la Torre ha dicho que "obviamente si no lo hace el Gobierno, nuestra economía se vería afectada fuertemente. La capacidad económica del Gobierno central y sus previsiones económicas que tiene hechas para ese tema es lógico que haga el cambio oportuno en la forma de hacerlo para que el decreto ley ya más personalizado en la materia, más individualizado, no tenga ningún reparo por parte de los restantes grupos políticos que lo planteaban no en el fondo, sino en la forma, por lo que tengo entendido".

Así, el alcalde de Málaga considera que si el Ejecutivo plantea un nuevo decreto ley más específico en materia de transporte, esto "viene bien porque de esa manera la gente se entera más a fondo de lo que se trata de hacer y lo que supone de avance. Y es obvio que apostar por el transporte público tiene que ser una línea que debemos mantener todos, Gobierno central, gobiernos autonómicos y gobiernos locales".

"Y nosotros vamos a estar ahí, desde luego. Pero tenemos, no digo seguridad, pero casi seguridad, confianza en que el Gobierno le buscará una solución al tema con un decreto ley que vuelva a tener la misma fuerza enseguida que el otro y teniendo el respaldo parlamentario adecuado", ha concluido al respecto.