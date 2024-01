El alcalde de Málaga no ve motivo para que el concejal de Turismo deba dimitir tras el cruce de denuncias con su exmujer

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este lunes que no ve motivo para que el concejal de Turismo, Jacobo Florido, tenga que dimitir después de que un juzgado investiga denuncias de malos tratos entre el edil y su exmujer y ha pedido dejar trabajar a la justicia. "Por ahora, no hay ningún motivo para poder decir que tenga que dimitir, en absoluto, ningún motivo", ha apostillado.

De la Torre, en declaraciones en 'Ser Málaga', recogido por Europa Press, y tras ser cuestionado sobre si debe dimitir Florido, tal y como pide la oposición, ha señalado que "estando como estamos en un Estado de Derecho, España lo es, dejemos trabajar a la justicia".

"Respetemos ese trabajo de los jueces, no sustituyamos a los jueces", ha dicho De la Torre, al tiempo que ha agregado que "es obvio" que tiene "derecho a plantear su defensa y a plantear su enfoque, su explicación de los temas ante el juez" y "se verá el tema", rechazando las críticas de oposición.

Ha insistido, por tanto, en el Estado de Derecho, en la presunción de inocencia, en el trabajo de juez o jueza y en respetar ese trabajo. "Por ahora, no hay ningún motivo para poder decir que tenga que dimitir, en absoluto, ningún motivo".

Precisamente, esta semana comienza Fitur y Málaga estará presente con una delegación que encabeza el propio alcalde, junto con el concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido. Al respecto, ha señalado que "el concejal, como es natural, tiene su agenda de trabajo" y ha dicho que acude Florido y "me parece muy bien, porque tiene que hacer su trabajo, es su obligación, no la de dimitir, que no es obligación suya cuando no hay materia para hacerlo".

"Aquí --ha continuado-- hay unas denuncias cruzadas, una orden de alejamientos mutuas..., lo que tiene es que trabajar la justicia y respetar ese trabajo de la justicia", recordando, en este punto el caso de 'Villas del Arenal', sobre la gestión de expedientes sancionadores urbanísticos en Málaga, que fue archivado y "donde ahí pidieron --la oposición-- la dimisión, constantemente" y "al final quedó en nada el tema, por lo tanto, en un Estado de Derecho, insisto, hay que respetar el trabajo de la justicia. La división de poder está para algo", ha concluido.

Los grupos del PSOE y Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital malagueña han pedido la dimisión del edil del equipo de Gobierno del PP Jacobo Florido.

Este lunes, precisamente, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha dicho que "nos parece inaudito al grupo municipal de Con Málaga que después de que hayan transcurrido ya cuatro días desde que tuviéramos conocimiento de que hay un concejal del equipo de gobierno del PP que está en curso en un presunto caso de violencia de género, el alcalde de la ciudad no haya comparecido para dar explicaciones y lo que es peor aún no sólo no haya comparecido para dar explicaciones sino que no lo haya apartado de sus responsabilidades públicas".

Así, desde Con Málaga consideran que "los y las representantes públicas debemos de ser ejemplares y que al más mínimo indicio de un caso de violencia machista el responsable público debe de presentar su dimisión y, en caso de no hacerlo, el alcalde de la ciudad debe de retirarlo de sus funciones".

"El Ayuntamiento de Málaga, la ciudad de Málaga es una ciudad comprometida con la lucha contra las violencias machistas, no en vano cada vez que hay un asesinato machista en nuestro país nos congregamos en la puerta del Ayuntamiento para de manera respetuosa y de manera simbólica guardar homenaje a esas víctimas de las violencias machistas", ha precisado.

Por eso, ha continuado, "es tan importante que ante un presunto caso de violencia de género el Ayuntamiento lance un mensaje que no deje lugar a dudas a la ciudad de Málaga y, en particular, a las mujeres" y es que, ha dicho, "el Ayuntamiento es ejemplar y que en ningún caso va a permitir que acciones por parte de miembros de la Corporación pudieran empañar esa imagen de la ciudad, de una ciudad y de una institución comprometida en la lucha contra las violencias machistas".

Así pedido que "el alcalde comparezca, que dé explicaciones y que aparte al concejal del equipo de gobierno que está en curso en un presunto caso de violencia de género".

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga está investigando las denuncias recíprocas que han presentado el concejal y su expareja por un presunto caso de malos tratos. Por el momento, se ha impuesto a ambos sendas órdenes de alejamiento prohibiéndoles el contacto.

El juzgado inició este pasado jueves las diligencias de investigación con la toma de declaración de ambos tanto en calidad de denunciantes como de denunciados. Aunque se han presentado denuncias enfrentadas, el caso será instruido íntegramente por parte de este juzgado especializado en violencia de género.

Por ahora, la causa investiga un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, aunque será a lo largo de la instrucción judicial cuando se acaben especificando todos los posibles delitos y las acusaciones que se puedan formular entre ambos denunciantes.

Fuentes próximas al concejal señalaron a Europa Press que el pasado miércoles Florido sufrió una agresión física presuntamente de su expareja y que "no es la primera"; en esta ocasión en presencia de la hija de ambos, apuntando que hasta ahora no se había atrevido a denunciarla por temor a su reacción, pero finalmente decidió hacerlo este pasado jueves.

Asimismo, las fuentes confirmaron que ella interpuso denuncia anteayer "alegando supuestos hechos acontecidos hace medio año y acusando a Florido de inventarse las lesiones que sufrió el miércoles".

Adicionalmente a las agresiones sufridas, Florido ha denunciado a su expareja por presuntas amenazas continuadas, insultos y chantaje, y ha aportado pruebas de dicha agresión, como el parte de lesiones; que le produjo un fuerte ataque de ansiedad, así como otros documentos sobre los delitos denunciados.