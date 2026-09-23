El alcalde de Málaga pide al Gobierno "tomarse muy en serio la fuerza del narco" tras los últimos tiroteos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una comparecencia ante los medios. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha instado al Gobierno, tras el último tiroteo ocurrido en la capital malagueña cinco días después del anterior, a "tomarse muy en serio la fuerza del narco". "No puede España derivar a como hay algunos países de América Latina donde el narco es tan fuerte o más que el propio gobierno", ha apuntado.

Así lo ha dicho De la Torre cuestionado por los periodistas sobre el último tiroteo, en la noche de este pasado martes, cuando un hombre recibió un disparo en la cara en la terraza de un restaurante en pleno centro de la capital y tras el tiroteo la pasada semana que acabó con la vida de un joven por una posible confusión de los autores.

Ha indicado que "el litoral andaluz tiene unas costas muy abiertas a la entrada de lo que es el tráfico de los narcos en general" y ha incidido en "esa flota inmensa que cuesta creer de 600 lanchas que hemos leído".

Según ha dicho, esas "lanchas poderosísimas en velocidad, en capacidad de carga, para transportar todo tipo de drogas, sea producida en África, sea que de América viene África, de África viene Europa, a través del sur de España, me parece que hubiera exigido desde hace años una respuesta del Gobierno actual que no lo ha hecho".

"Yo creo que, lo digo sinceramente, hay que autorizar que la Guardia Civil pueda disparar a las lanchas, no a las personas que llevan", ha expresado el alcalde, quien ha incidido en la necesidad de "reforzar los medios que tiene la Guardia Civil en el mar, más lanchas, más potentes".

Además, el alcalde también ha considerado que habría que actuar en todo lo que es el control del blanqueo de capitales, "creo que no funciona mal ese tema, pero aún más", ha concluido.