Los alcaldes de Almáchar y El Borge (Málaga) exigen la construcción de una rotonda en el cruce de los Cinco Puentes

EL BORGE (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de Almáchar, Antonio Yuste, y El Borge, Raúl Vallejo, junto al diputado provincial del PSOE y alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez, y al secretario de Organización del PSOE de Málaga y diputado provincial, José Bernal, han reclamado la construcción urgente de una rotonda en el cruce de los Cinco Puentes, "una infraestructura comprometida por la Diputación en 2013 y que sigue sin ejecutarse pese a tratarse de un punto de tráfico peligroso y con baja visibilidad", han asegurado.

Antonio Yuste ha dicho que "en el año 2013 desde el grupo socialista ya presentamos una moción demandando una rotonda en este punto kilométrico". "Esta petición se trasladó a la Diputación de Málaga y fue rechazada. Años después, nuestro compañero José Juan Jiménez ha vuelto a llevar esta moción a la Diputación y el compromiso sigue siendo cero", ha asegurado.

Yuste ha insistido en que "esta rotonda no la necesita el alcalde de Almáchar o el de El Borge, es una demanda de nuestros vecinos y vecinas". "Este cruce es muy peligroso, tiene poca visibilidad y con una inversión mínima podríamos contar con una rotonda que mejoraría la seguridad vial y el tráfico para todos los pueblos", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo ha agradecido el apoyo del grupo socialista en Diputación y ha recordado que "llevamos más de diez años reivindicando a la Diputación que le dé una solución a este cruce".

"Con una simple rotonda se solucionarían todos los problemas de tráfico que tenemos. Aquí ha habido muchos accidentes y no podemos seguir esperando. Queremos que de una vez por todas la Diputación nos tenga en cuenta y actúe", ha afirmado.

De la misma forma, el diputado provincial del PSOE y alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez, ha criticado "la falta de compromiso de la Diputación Provincial de Málaga por no realizar esta obra tan necesaria".

Ha señalado que "este cruce es muy complicado y todos los días presenta problemas de tráfico". "Llevamos más de 10 años pidiendo la rotonda y seguiremos reclamando desde el grupo socialista que se ejecute cuanto antes. Exigimos el compromiso del presidente de la Diputación y de su equipo de gobierno", ha declarado.

RECLAMACIÓN A LA JUNTA

Por último, el secretario de Organización del PSOE de Málaga y diputado provincial, José Bernal, ha recordado que en la provincia existen "1.200 kilómetros de carreteras autonómicas esenciales para conectar el interior con la costa y que no cuentan con un solo euro en los presupuestos de la Junta de Andalucía".

Ha criticado el que ha considerado "abandono" de la Axarquía por parte del PP y ha señalado que "las carreteras que conectan el interior con la costa sufren atascos constantes y la falta de inversión autonómica agrava aún más los problemas en la A-7".

Bernal ha concluido afirmando que "el PP, en lugar de recoger firmas por la A-7, debería centrarse en cumplir con sus competencias e invertir en las carreteras autonómicas para garantizar una red viaria en condiciones en toda la provincia".