Alcaldes de Axarquía piden a Moreno inclusión en el Consorcio de Transportes y rectificar presupuesto de Sipam

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de la comarca de la Axarquía malagueña han remitido una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que advierten del "grave déficit en el transporte público" y muestran preocupación ante "la drástica reducción del presupuesto destinado al Sipam (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial)" de la uva pasa de Málaga, por lo que reclaman, entre otros, la inclusión en el Consorcio de Transportes Metropolitano y rectificar el presupuesto destinado al Sipam.

En concreto, se trata de una misiva rubricada por los alcaldes de los municipios malagueños de Almáchar, Totalán, El Borge, Iznate, Macharaviaya, Viñuela y Benamargosa.

En la carta, enviada por cada uno de los regidores, en primer lugar trasladan la enhorabuena a Moreno por su reelección al frente del PP-A, así como los "mejores deseos en esta nueva etapa de gestión al frente de la comunidad" y aprovechan para "hacerle llegar algunas reflexiones y preocupaciones que compartimos quienes tenemos la responsabilidad de gobernar los municipios de la Axarquía, y que consideramos de suma importancia para el presente y el futuro de nuestra comarca y de Andalucía".

En concreto, precisan que en los últimos días, "Andalucía ha mostrado un claro clamor ciudadano en defensa de la sanidad pública" y añaden que "este sentir popular refleja una preocupación real y creciente por la calidad y la accesibilidad de los servicios sanitarios".

"Confiamos en que su Gobierno sabrá tomar nota de este mensaje y actuar en consecuencia, garantizando una sanidad pública digna, cercana y eficiente para todas las personas andaluzas, especialmente para quienes viven en el ámbito rural", se detalla.

Asimismo, le hacen llegar al presidente de la Junta "dos cuestiones concretas que afectan de manera directa a nuestro día a día en la Axarquía", como son "el grave déficit en el transporte público" y la "profunda preocupación ante la drástica reducción del presupuesto destinado al Sipam".

Sobre el transporte público, precisan que "la distancia que separa a muchos de nuestros municipios de Vélez-Málaga --cabecera comarcal y sede del hospital de referencia-- supone una dificultad añadida para miles de vecinos y vecinas".

"Si nos permitiera la inclusión de los municipios de la Axarquía en el Consorcio de Transporte Metropolitano, se reducirían los tiempos de desplazamiento, se ahorrarían costes y, en definitiva, se garantizaría una movilidad justa y equitativa para toda la ciudadanía de la comarca", explican.

Por otro lado, sobre el Sipam de la uva pasa de Málaga se muestra la "preocupación" por la "drástica reducción del presupuesto, que pasa, según el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026, de más de 100.000 euros a tan solo 10.000 euros".

"Presidente, usted, como malagueño, conoce bien el valor de este territorio y el esfuerzo de sus hombres y mujeres", inciden en el escrito, al tiempo que añaden que el "Sipam de la Uva Pasa de la Axarquía, reconocido por la FAO en 2018 como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial -el primero de Europa-, es mucho más que una denominación: representa una forma de vida, una tradición centenaria y un patrimonio cultural, agrícola y paisajístico único, que merece ser preservado y apoyado".

Lamentan, además, que pese a que "hace algunos años, se le cursó una invitación para visitar nuestro territorio y conocer de primera mano el trabajo de quienes mantienen viva esta herencia agrícola", la visita "no llegó a producirse".

"Entendemos las limitaciones de agenda que conlleva su cargo, pero el recorte presupuestario previsto transmite un mensaje muy preocupante sobre la prioridad que su Gobierno otorga a este proyecto y, en definitiva, a la Axarquía", aseguran.

Por ello, piden a Moreno que "reconsidere esta decisión y rectifique el presupuesto destinado al Sipam, devolviéndole al menos el nivel de apoyo que venía recibiendo en ejercicios anteriores".

"No se trata solo de una partida económica, sino del respaldo institucional necesario para garantizar el futuro de un modelo agrícola sostenible, identitario y ejemplar, que representa a Andalucía dentro y fuera de nuestras fronteras".

Por último, inciden, al respecto, que "los hombres y mujeres de la Axarquía lo merecen. El campo de la Axarquía lo merece. Y Andalucía entera también lo agradecerá", concluye la carta.