Alcaldes y cargos públicos de IU se encierran en Diputación de Málaga para criticar un "reparto injusto de los recursos"

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes, alcaldesas y cargos públicos de cogobiernos de Izquierda Unida en la provincia de Málaga se han encerrado este miércoles en la Diputación para criticar un "reparto injusto de los recursos" en los municipios pequeños por parte del gobierno de la institución provincial. El diputado de la confluencia de izquierdas Con Málaga, Juan Márquez, y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, encabezan este encierro.

Precisamente Márquez ha hecho el anuncio del encierro durante un tenso debate en el pleno de la Diputación de la moción urgente de su grupo en la que se abordaba el reparto de recursos entre municipios de menos de 20.000 habitantes, y durante el cual el grupo provincial del PSOE también ha mostrado su disconformidad al abandonar la sesión tras considerar como insultos unas palabras dirigidas por el presidente 'popular', Francisco Salado, al diputado socialista y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara.

En cuanto a IU, a través de un comunicado ha insistido en la que considera "discreccionalidad que lleva a cabo el PP en el reparto injusto de los recursos de la Diputación, regando con recursos municipales a los municipios mayores, donde no tiene competencias, mientras maltrata a los pequeños municipios profundizando en las contradicciones que genera la Málaga de dos velocidades".

Cabe destacar que, además del debate planteado por Con Málaga y que se ha saldado con el abandono del grupo socialista, por un lado, y por el encierro de los cargos de IU, por otro, ambos grupos ya habían tenido la oportunidad de expresar su disconformidad con el reparto de recursos de la Diputación en la provincia, toda vez que el alcalde socialista de Mollina, Eugenio Sevillano, y el regidor de IU de Teba, Cristóbal Corral, ya habían expresado sus opiniones sobre este asunto en la Tribuna de Alcaldes del pleno.

En cuanto a la moción propiamente dicha, el PP la ha rechazado con sus votos en contra, mientras que el grupo provincial de Vox ha optado por la abstención.

Por parte de Con Málaga, finalmente decenas de cargos públicos de IU presentes en el salón de plenos han iniciado un encierro en las instalaciones de la Diputación de Málaga "como muestra de rechazo y protesta" a lo que, desde la organización de izquierdas, consideran "un reparto de recursos que se escapa del sentido común y que dinamita el futuro de una Málaga en la que convivan ciudades habitables y, sobre todo, pueblos vivos".

La coordinadora provincial de IU Málaga ha manifestado durante el encierro que "el PP asfixia y maltrata a la Málaga rural. El PP se dedica a distribuir los recursos públicos de una manera discrecional y bipartidista, dedicándose en la institución al autobombo". "El señor Salado concibe esta institución como si fuese una finca privada de su propiedad, gestionándola como un cortijo", ha dicho Morillas.

También ha criticado que "Salado entiende la institución como una maquinaria electoral en la que destina recursos públicos al autobombo mientras que elimina las políticas de promoción de vivienda pública para municipios menores de 20.000 habitantes. Salado dedica ingentes cantidades de dinero a los municipios grandes de la provincia mientras abandona y maltrata a los municipios menores".

"La razón de ser de las Diputaciones Provinciales es atender, brindar servicios, asistencias técnicas y recursos a aquellos municipios más pequeños que carecen de herramientas para prestar servicios públicos de calidad. Sin embargo el PP le ha dado la vuelta como un calcetín a esta institución yo dedica más de un 60% de los fondos, solo a 17 grandes ciudades de Málaga mientas los 88 municipios restantes quedan abandonados con unos ingresos muy mermados", critica la líder provincial de IU.

Por su parte, Juan Márquez, ha señalado que "ya está bien de que la Diputación Provincial de Málaga destine sus recursos a los municipios mayores de 20.000 habitantes y deje tirados a los municipios pequeños. Hoy tenemos aquí a los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida que han venido a protestar porque no es normal que la Diputación destine los recursos a los municipios que menos lo necesitan y a los que más los necesitan los estén ahogando".

Márquez ha incidido en que "no es normal que destine un millón de euros al Ayuntamiento de Málaga, que tiene un presupuesto de más de mil millones, triplicando casi el presupuesto de esta diputación. No es normal que al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se le dé otro millón cuando ha recibido casi nueve millones de euros de fondos europeos. Tampoco es normal que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande reciba otro millón cuando también ha recibido casi nueve millones de fondos europeos".