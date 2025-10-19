La alcaldesa de Marbella (Málaga) valora la "implicación" ciudadana en el día de su Santo Patrón

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, presente en el día del Santo Patrón de San Pedro Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

San Pedro Alcántara de Marbella (Málaga) ha vivido este domingo "con intensidad" el día de su Santo Patrón, en el marco de una feria que desde el martes está congregando a "numerosos" vecinos y visitantes, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha valorado la "implicación" ciudadana en "cada uno de los actos" que se desarrollan "con motivo de la semana grande".

Según ha informado el Consistorio local en una nota, Muñoz ha participado en la Solemne Misa celebrada a las 11,00 horas en la parroquia y en la tradicional procesión, y ha destacado "la devoción y el arraigo que esta festividad representa para los sampedreños".

Al hilo de la participación ciudadana, la regidora ha resaltado que está siendo "una semana intensa", con una feria "muy participativa y segura, en la que la gente está disfrutando muchísimo".

En este sentido, ha afirmado que "la gran afluencia está siendo constante" y la organización está funcionando "perfectamente", con "amplias zonas" de aparcamiento, un dispositivo de seguridad "eficaz" y un recinto ferial "muy bien estructurado".

Muñoz ha subrayado que "tenemos la suerte de contar con unas instalaciones muy bien ubicadas y equipadas", con una "importante" cobertura de efectivos policiales, servicios operativos y de limpieza, que hacen posible que el entorno se mantenga en "óptimas" condiciones.

La jornada de este domingo se completará esta tarde en el Palenque Municipal a las 18,00 horas, con la actuación de la escuela profesional de flamenco 'Solera de Jerez'. Además, a las 22,00 horas está previsto un "gran espectáculo de fuegos artificiales" titulado 'Magia visual', y a las 22,30 horas se celebrará el espectáculo 'Noche andaluza: Homenaje al rock andaluz', con un tributo a los grupos Triana y Medina Azahara a cargo del artista Juan Delola. Por último, todos los actos se clausurarán con el concierto de Melody, con entrada libre para todos los asistentes, en el auditorio a las 23,00 horas.