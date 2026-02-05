Alcaldesa de Ronda: "Vamos a recibir con los brazos abiertos a los vecinos del pueblo vecino de Grazalema"

Ultiman la organización del pabellón deportivo de El Fuerte y el Centro de Mayores para acoger en Ronda a los vecinos de Grazalema desalojados por el temporal. - FB MARÍA DE LA PAZ FERNÁNDEZ

Fernández señala que el Ayuntamiento ya ha recibido muchos ofrecimientos de ayuda por parte de vecinos

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Ronda (Málaga), María de la Paz Fernández, ha manifestado que su ciudad va a recibir "con los brazos abiertos" a los vecinos de Grazalema después de que se haya a dado a conocer por parte de la Junta de Andalucía que la población del municipio gaditano va a ser realojada en la ciudad del tajo malagueña.

"Vamos a recibir con los brazos abiertos a los vecinos del pueblo vecino de Grazalema en la difícil situación a la que se están enfrentando, una decisión que se ha tomado por criterios técnicos y tras la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", reza un mensaje publicado por la regidora rondeña en su perfil en redes sociales, consultado por Europa Press.

Fernández también explica en esta publicación que ha mantenido contacto con el alcalde Grazalema, Carlos Javier García, "al que he transmitido mi cariño y apoyo en estos duros momentos. Le he ofrecido nuestra ayuda y he puesto a disposición la ciudad, como no podía ser de otra manera".

La alcaldesa de Ronda también explica que los vecinos de la localidad gaditana duramente azotada por las continuas e incesantes precipitaciones de la borrasca Leonardo serán alojados en el polideportivo de El Fuerte y en el Centro de Mayores. "Dejan atrás sus vidas, sus casas... Y no podemos más que hacer, por supuesto, un gran ejercicio de empatía y solidaridad", concluye.

Mari Paz Fernández también ha señalado que tras conocerse la noticia de la evacuación de la población de Grazalema y su traslado a Ronda, "estamos recibiendo muchísimos ofrecimientos de ayuda". "Esto es lo que nos hace grandes como ciudad", señala la regidora, que, por último, apunta que "el dispositivo está organizado. Si fuese necesario, haríamos un llamamiento".

Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" este jueves del municipio de Grazalema (Cádiz), ante los efectos del fuerte temporal que azota a la Andalucía. Ha señalado que se trata de una medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

En concreto, está prevista la evacuación de unas 1.600 personas, que serán derivadas hasta el pabellón El Fuerte de localidad malagueña de Ronda, que será el punto de encuentro de todos los desplazados para, una vez allí, distribuirlos a otras ubicaciones, como casas de amigos o familiares.

El presidente andaluz ha indicado que todas las personas "que puedan" abandonar el pueblo con sus medios propios hacia Ronda, lo harán "sin problemas" a través de los avisos que se va a hacer desde el propio Ayuntamiento y que para aquellas personas que tengan "dificultades" al no contar con vehículos propios o sean mayores o personas con poca movilidad, "se están poniendo los medios suficientes, como ambulancias y como otros medios como autobuses para poder trasladarlos".