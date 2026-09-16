Algarrobo (Málaga), listo para revivir esta semana la Guerra de la Independencia en la duodécima edición de la Quema

Presentación de la XII edición de la Quema en Algarrobo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Algarrobo (Málaga) celebrará del viernes 18 al domingo 20 de septiembre la XII edición de la Quema, una fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga que rememora el intento fallido de las tropas napoleónicas de incendiar la localidad durante la Guerra de la Independencia.

Este miércoles se ha presentado en la Diputación el programa del evento que incluirá recreaciones históricas, escaramuzas, representaciones teatrales y desfiles por distintos espacios del municipio, con la participación de vecinos, establecimientos y colectivos locales.

La vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma; el alcalde de Algarrobo, Sergio Cotilla, y representantes de la Asociación Histórico Cultural Quema de Algarrobo han participado en la presentación de la nueva edición de la Quema.

Ledesma ha destacado el apoyo de la institución provincial a las fiestas singulares de la provincia, que, según ha señalado, "reflejan la riqueza, variedad y heterogeneidad" de Málaga y forman parte de la herencia de su pasado y de sus tradiciones populares.

Asimismo, ha apuntado que "este tipo de celebraciones contribuyen a atraer visitantes y a generar oportunidades para el tejido económico y social de los municipios de interior".

Por su parte, el alcalde ha explicado que, además de las representaciones teatrales, el programa contempla durante todo el fin de semana actividades como una ruta de la tapa, exposiciones, talleres, degustaciones gastronómicas, un mercado artesanal, concursos y actuaciones musicales.

La programación arrancará el viernes 18 a las 21,00 horas con la captura de Marcos Loco. A las 22,00 horas tendrá lugar el pregón de la XII Quema de Algarrobo en el colegio y, a las 23,00 horas, se representará el entierro de Marcos Loco y del alcalde Francisco Ramos.

El sábado 19 concentrará buena parte de las recreaciones históricas, con recitales de sonetos, escaramuzas por el casco urbano y la apertura del cuartel general francés.

Durante la tarde se recreará la emboscada en la zona del río, en un despliegue que contará con más de 60 caballistas. Esta actividad dará paso, a las 22,00 horas, a la representación teatral central de la fiesta, 'La Quema de Algarrobo, el jinete heroico'.

La jornada del sábado concluirá con la actuación del grupo de rock Seguridad Social, prevista a partir de las 23,30 horas en la carpa municipal.

El domingo 20 se celebrará el desfile 'Encuentros Históricos', en el que participarán más de 300 personas pertenecientes a una docena de asociaciones recreacionistas de Andalucía. La programación teatral concluirá a las 17,00 horas con la representación del episodio 'La noche de El Melgares'.

La XII edición de la Quema mantendrá así su carácter participativo, con la implicación de vecinos, establecimientos y colectivos del municipio en la recreación de distintos episodios vinculados a la historia local durante la Guerra de la Independencia.