Almogía (Málaga) celebra 20 años del Día de la Almendra con actuaciones musicales, degustaciones y exposiciones

El vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, junto a la alcaldesa de Almogía y diputada provincial, Antonia García, en la presentación de Día de la Almendra 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Almendra de Almogía (Málaga), festividad declarada de Singularidad Turística Provincial, que se celebra cada último domingo de septiembre, coincidiendo con el inicio del otoño y de la temporada de cosecha de este fruto, y que cuenta con el apoyo de Diputación, cumple 20 años el próximo día 27 con un mercado de productos locales, degustaciones, exposiciones y actuaciones musicales.

Esperan más de un millar de visitantes, han informado este lunes el vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, junto a la alcaldesa de Almogía y diputada provincial, Antonia García, durante la presentación de este evento que se celebra para dar a conocer las tradiciones que rodean el cultivo, recolección y procesamiento de la almendra, que durante mucho tiempo fue la principal fuente de trabajo de este municipio.

A partir de las 11,00 horas abrirá al público un mercado con más de medio centenar de productores de la comarca que pondrán a la venta almendras y productos derivados, quesos, vinos, embutidos, postres y panes artesanos. En la Plaza de la Constitución y en La Loma se ofrecerán degustaciones de almendra frita, vino dulce y ajoblanco.

Además, los bares y restaurantes del municipio elaborarán recetas especiales con la almendra como uno de sus ingredientes principales. Así, se podrán probar platos como la jibia, los caracoles, las albóndigas, la asadura o el conejo en salsa de almendras, la crema de ajoblanco, el queso brie rebozado en almendra o el flan de turrón de almendra.

También se escenificarán oficios artesanales como el de talabartero, espartero y los trabajos relacionados con la almendra, como el descapotado, partido y repelado. Además, en el salón de plenos del ayuntamiento se podrá visitar una exposición sobre estos oficios relacionados con la almendra.

La jornada estará amenizada por la panda de verdiales 'Los Moras' y la escuela de verdiales del municipio, el coro rociero Nuestra Señora de la Asunción, la escuela de baile flamenco y moderno, la banda 'Alejados' y un DJ. También habrá una zona infantil y talleres de animación para los más pequeños.

ETAPAS DEL PROCESADO

La temporada de cosecha varía según la región, pero generalmente ocurre en otoño. Las almendras se cosechan del árbol cuando están maduras, comenzando con el vareado donde se coloca una red bajo el almendro para recoger con ella las almendras caídas.

Después, las almendras se secan para reducir la humedad y prevenir la proliferación de hongos. Esto se puede hacer al sol o en secaderos industriales. A continuación se elimina la cáscara protectora de la almendra. Este proceso se llama descascarillado y puede realizarse mecánicamente o manualmente, dependiendo de la escala de producción.

En Almogía, a este proceso se lo conoce como "partir almendras", y tradicionalmente se realizaba con piedras o martillos. La capa de piel exterior también se elimina mediante el proceso de pelado, que puede ser mecánico o mediante tratamiento con vapor.

Una vez realizado todo este proceso, las almendras se clasifican según su tamaño, forma y calidad, se lavan para eliminar cualquier residuo o impureza y se seleccionan para eliminar almendras dañadas o de mala calidad.

Por último, las almendras se almacenan en un lugar fresco y seco para preservar su frescura y calidad y se envasan en bolsas o cajas para su distribución y venta.