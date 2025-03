Álora (Málga) recupera el suministro de agua de forma "paulatina", aunque no se puede consumir

ÁLORA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Álora ha informado este miércoles de que el suministro de agua, que permanecía cortado por las fuertes lluvias registradas el pasado lunes y el arrastre de lodo y barro, se está recuperando de forma "paulatina", aunque no es apta aún para el consumo.

Así, en un comunicado, el Consistorio ha señalado que tras realizar nuevamente labores de limpieza se procedió al arranque de la bomba del Pozo de la Ermita en esta localidad del Valle del Guadalhorce.

Tras ello, el agua ya está entrando al depósito y comenzará a llegar a las viviendas "de manera paulatina". Por ello, han pedido a los vecinos que reciban agua en primer lugar que hagan un uso responsable de la misma, con el fin de facilitar que llegue a todas las viviendas lo antes posible.

Han explicado que tras la tormenta, el agua aunque está clorada, "sigue manteniendo turbidez", por lo que "no se debe usar para consumo humano (no puede ingerirse) hasta que no se le realicen todas las analíticas oportunas, por precaución".

Por último, el Ayuntamiento de Álora ha reconocido que "han sido días complicados para las familias afectadas por la falta de suministro de agua" y han incidido en que "ya trabajamos en implantar mecanismos que reduzcan la turbidez de nuestra agua".