Una alumna de la UMA, única representante de universidades españolas en la Academia de Voluntarios celebrada en Rusia

Xenia Melnikov, una joven posgraduada en el máster de Gestión Estratégica de Innovación en Comunicación de la UMA, ha sido la única representante de las universidades españolas que ha participado en la segunda edición del foro internacional 'FISU Volunteer Leaders 'Academy 2018' que se ha celebrado en Kazán (Rusia).

Este evento, organizado por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), ha contado con la participación de 111 jóvenes de entre 18 y 27 años provenientes de 92 países. El foro se ha prolongado durante más de una semana y se ha orientado como un medio entre FISU y estudiantes voluntarios de todo el mundo.

Melnikov, de origen ruso y ascendencia alemana, nació en la ciudad de Ekaterinemburgo, con dos años su familia se trasladó a Alemania dónde se crió y comenzó sus estudios universitarios de Comunicación y Filología Española.

"Desde siempre me ha fascinado el idioma y la cultura española y por eso cuando tuve la oportunidad, en 2014, solicite una beca Erasmus para la Universidad de Málaga, para comprobar si esa fascinación aguantaba la prueba de la realidad y la verdad es que me enamoré de Málaga y me quedé muy satisfecha del nivel de la Universidad, tanto a nivel académico como con otros aspectos vivenciales", ha explicado la joven.

Entre estos aspectos no académicos, Xenia Melnikov ha destacado los programas de voluntariado y la importancia que se da a la práctica deportiva. "Son dos campos fundamentales para la formación integral de las personas. El voluntariado te da un visión distinta y global de la realidad, tanto en los programas dirigidos a proyectos de cooperación como en los que se centran en eventos culturales o deportivos; da lo mismo qué estudios hayas cursado, el participar en programas de voluntariado te pone en contacto con otras culturas, otras personas y otras maneras de entender la vida y te permite conocer de primera mano problemas reales".

La práctica deportiva, ha subrayado, "además de darnos herramientas para tener una vida sana y saludable, cultiva una serie de valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo y el respeto al adversario que pueden ser muy útiles para el futuro de la humanidad".

Desde esta perspectiva anima a los actuales estudiantes de la UMA "a participar en los programas de voluntariado, porque es una experiencia única y a practicar deporte desde los principios del juego limpio".

Su introducción en el voluntariado y el deporte en la UMA se produjo por inmersión. El mismo año de su estancia como Erasmus, en 2014, se celebró en Antequera (Málaga) el Campeonato del Mundo Universitario de Fútbol Sala en el que participaban, entre otras, las selecciones de Alemania, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia y Azerbaiyán.

Melnikov se apuntó al programa de voluntariado y se incorporó al grupo que realizó tareas de comunicación y difusión a través de redes sociales del evento y, además, hizo funciones de traductora entre las selecciones y la organización así como entre los propios integrantes de distintos equipos.

"Fue una experiencia fantástica que me ayudó mucho en mi formación como comunicadora; pero también en mi formación personal, no académica. Conocí a mucha gente maravillosa, con más cosas en común a nivel personal que lo que se podría prever por su origen étnico o nacional", ha confesado.

Desde ese campeonato "creo que no me he perdido ni un solo evento andaluz, español, europeo o mundial que ha organizado la UMA desde que me vine a vivir a Marbella (Málaga) para cursar el máster de Gestión Estratégica de Innovación en Comunicación".

En cuanto a su selección como única representante de las universidades españolas en el foro de voluntariado organizado por la FISU en Kazán, ciudad situada a medio camino de Moscú y Ekaterinemburgo, Melnikov ha explicado que se enteró de que se iba a celebrar por un correo remitido desde la UMA a todos los voluntarios, y se presentó.

"La cosa no estaba fácil porque de todas las universidades españolas sólo se elegía a una persona, pero al final salí elegida. Me imagino que mi trabajo previo fue importante para esa selección, pero también debió pesar la calidad de los programas de voluntariado que ha mostrado nuestra universidad en todos los eventos que ha celebrado en colaboración con la FISU", ha destacado.

La experiencia, ha asegurado, "ha valido la pena y mucho". Durante algo más de una semana ha participado en actividades y eventos educativos, integradores, prácticas, seminarios y actividades culturales. La parte teórica ha combinado clases impartidas por profesores universitarios y entrenadores con ponencias especiales dirigidas por expertos del COI, la UNESCO, la AMA y representantes de los comités organizadores de las futuras universidades y, además, ha vuelto con "muchas experiencias personales, muchos contactos, algún proyecto de futuro y el título de FISU ambassador que recibimos todos los participantes".

En la actualidad Xenia Melnikov trabaja en el departamento de relaciones públicas del hotel Puente Romano, y espera que en el futuro su horizonte laboral encuentre un punto de intersección de sus tres pasiones: la comunicación, el deporte y el voluntariado. "Me gustaría tener la oportunidad de participar en eventos deportivos como los que he vivido como voluntaria de la UMA, pero ahora como parte de la organización de los mismos; una idea que ya tenía, pero que he reforzado tras mi estancia en Kazán", ha concluido.