Amenazan a una radióloga del Hospital de Antequera (Málaga) mientras realizaba una ecografía de mama

Concentración en el Hospital de Antequera tras una agresión a una médica - SMM

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una radióloga del Hospital del municipio malagueño de Antequera ha sido agredida verbalmente mientras realizaba una ecografía de screening de mama.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado martes 21 de octubre, según ha indicado el Sindicato Médico de Málaga en un comunicado.

La paciente, que se consideraba afectada por los retrasos de las pruebas, "estaba agresiva desde el primer momento" y cuando la médica le indicó que la veía irritada, la usuaria, al parecer, "contestó gritando que cómo iba a estar con la ansiedad que estaba pasando por la espera y la incertidumbre".

La mujer, que gritó a la cara a la sanitaria, golpeó con el puño y pateó la camilla, continuaba dando voces amenazándola con interponer una demanda al SAS y contra ella.

Ante ello, la médica intentó calmar la situación y consiguió hacerle la ecografía mamaria, pero la paciente continuó en actitud agresiva hasta que la doctora, tras terminar la prueba, salió de la consulta, no sin antes informarle de los resultados.

La médica denunció los hechos a la Policía Nacional y este miércoles se celebrará el juicio. Por todo ello, se ha celebrado este lunes una concentración en la entrada principal del centro hospitalario para apoyar a la compañera.

El SMM ha criticado estos hechos sin entender "cómo la población civil carga las tintas de la situación sanitaria en la comunidad autónoma contra los facultativos, que no son los responsables de las ineficiencias del sistema y, en ningún caso, deben ser agredidos ni verbal ni físicamente por estos u otros motivos".