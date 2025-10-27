Sindicato Médico de Sevilla rechaza que se señale a radiólogos por fallos en cribados y pide depurar responsabilidades

Archivo - Cuenta con un panel de expertos en diagnóstico organizados por órganos y alta especialización y cualificación que situan la prestación en el Hospital de Fátima a un nivel superior junto con centros del país como la CUMS en Pamplona (Foto de arc - HT MÉDICA. - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha trasladado este lunes su "preocupación e indignación" por "recientes informaciones aparecidas en medios de comunicación y redes sociales en las que se atribuye de forma más o menos explícita a los médicos radiólogos la responsabilidad de los retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama" de la sanidad andaluza, y ha expresado su confianza en que "se investigue con rigor lo sucedido y se depuren las responsabilidades correspondientes, dejando claro que en ningún caso estas pueden recaer sobre los especialistas en Radiodiagnóstico, cuyo trabajo constituye un pilar esencial del sistema sanitario público".

Así lo ha subrayado el sindicato en un comunicado en el que, al hilo de dichas informaciones, ha querido "aclarar varios aspectos en defensa" de los especialistas en Radiodiagnóstico, "plenamente comprometidos con la calidad asistencial y con el bienestar de las pacientes".

Desde el Sindicato Médico de Sevilla indican que "el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama es un proceso complejo que consta de distintas fases", y "la función específica del radiólogo se centra en la valoración de las imágenes obtenidas, la elaboración del informe radiológico y, en su caso, la indicación de estudios complementarios cuando los hallazgos así lo requieran".

"En ningún caso corresponde a estos profesionales la gestión administrativa de comunicación de resultados o citaciones, que forma parte de otras fases del programa y depende de los servicios de gestión sanitaria", puntualizan desde el SMS, organización que defiende que "los médicos radiólogos han cumplido con su labor, en ocasiones en condiciones especialmente difíciles por la falta de medios y la sobrecarga asistencial", apostillan.

En esa línea, el Sindicato Médico sostiene que, "si se han producido demoras en la comunicación de resultados, estas deben atribuirse a deficiencias organizativas y administrativas, cuya responsabilidad recae en los gestores sanitarios", y al respecto subrayan que esta organización viene "denunciando desde hace años la escasez de profesionales médicos en la sanidad pública y la creciente sobrecarga asistencial, factores que dificultan inevitablemente que los tiempos de respuesta sean los adecuados para un programa de tanta relevancia como el cribado de cáncer de mama".

"Respecto a la polémica surgida sobre las historias clínicas y posibles modificaciones en las imágenes o registros de las pacientes", desde el SMS afirman desconocer "los hechos concretos", pero también quieren "dejar claro que los médicos radiólogos no disponen de la capacidad técnica para alterar una historia clínica sin que quede constancia en el sistema".

El Sindicato Médico remarca al respecto que "todos los accesos a las historias clínicas son trazables y auditables, y no se puede descartar que dichas alteraciones se hayan producido por errores informáticos", así como reivindica que "la ética profesional de los facultativos está por encima de cualquier otra consideración y excluye de forma absoluta este tipo de conductas".

La organización médica concluye su comunicado trasladando que confían "en que se investigue con rigor lo sucedido y se depuren las responsabilidades correspondientes, dejando claro que en ningún caso estas pueden recaer sobre los especialistas en Radiodiagnóstico, cuyo trabajo constituye un pilar esencial del sistema sanitario público", zanja el sindicato.