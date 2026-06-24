Por Andalucía Málaga critica que Moreno "recurra el Plan Estatal de Vivienda para la construcción de VPO"

El parlamentario andaluz de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado este miércoles que el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, "va a recurrir, y así bloquear, el Plan de Vivienda Estatal que asigna a Andalucía 1.200 millones de euros para la construcción de viviendas de protección oficial".

La razón afirma Alba, es que el plan no permite especular con las viviendas protegidas que se construirían con estos recursos. "Es decir, lo que quiere evitar Moreno Bonilla es que no se pueda especular con viviendas construidas gracias a dinero público. Estamos ante el enésimo disparate en materia de vivienda del PP andaluz", ha explicado el partido en un comunicado de prensa.

Alba ha criticado que Juanma Moreno "recurre el plan contradiciendo abiertamente lo que anunció en campaña electoral, en la que asumió el compromiso de blindar la vivienda de protección oficial. Con esto, Moreno Bonilla y el PP dejan claro de lado de quién están y qué intereses defienden".

"Se sitúan al lado de los fondos buitres y de los grandes rentistas, y siempre defendiendo los intereses de los especuladores. Venimos advirtiendo desde hace tiempo que el PP tiene montada en Andalucía, y en particular en la provincia de Málaga, una trama especulativa que beneficia, además de manera directa, a miembros de su partido", ha señalado.

"Cuando se habla de vivienda, Moreno Bonilla actúa como el perro del hortelano, ni come, ni deja comer, y lo hace porqué sabe muy bien que la única manera para meterle mano es interviniendo el mercado", ha criticado el parlamentario.

Asimismo, el parlamentario andaluz ha señalado que "no deja de ser paradójico que, además, en este caso se obstaculice la construcción de nuevas viviendas, cuando el PP está una y otra vez hablando de falta de oferta, lo que demuestra que lo que le interesa no es que se construya vivienda para vivir, sino vivienda para especular".

Por último, Alba ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación del próximo sábado 27 de junio, apuntando que "estamos ante una razón más para salir masivamente y exigir que la Junta deje de poner palos en las ruedas y de favorecer a los especuladores, y actúe, por una vez, en el marco de sus competencias para frenar la especulación y cumplir con sus obligaciones en favor de los intereses de las familias trabajadoras andaluzas y malagueñas".