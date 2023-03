Por Andalucía Málaga defiende la renaturalización del Guadalmedina frente al "embovedado y el hormigón"

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía (Izquierda Unida, Verdes Equo, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz) a la alcaldía de Málaga, Remedios Ramos, denuncia "el abandono y la insostenibilidad del proyecto del alcalde, Francisco de la Torre para el Guadalmedina". "El río que recorre el centro de la ciudad no es una cicatriz, como plantea el alcalde, a quien le molesta y quiere ocultarlo con un embovedado y creando lo que llama puentes plazo a lo largo del cauce, lo que supondría convertirlo en una alcantarilla maloliente", ha dicho.

Ramos señala que su formación no está de acuerdo con el proyecto del alcalde. "Aceptamos como nuestra la propuesta elaborada por Ecologistas en Acción para la renaturalización del Guadalmedina en todo su cauce, hasta la desembocadura, no solo en la parte alta. No sería una inversión cuantiosa, a diferencia de los planes faraónicos que promueve De la Torre, como el Plan Litoral, que es irrealizable y que costaría más de 600 millones de euros", asegura.

Para Ramos, el regidor malagueño ha sido "incapaz de hacer un simple puente como el que se derribó a la altura del Centro de Arte Contemporáneo, ¿cómo va a ser capaz de hacer un macroproyecto con puentes plaza y embovedados?. Ni estamos de acuerdo, ni nos lo creemos", critica.

Por su parte, la candidata número tres de Por Andalucía, Rosa Galindo, destaca que el proyecto de renaturalización que defiende su agrupación junto a Ecologistas en Acción es fácil de realizar. "Un ejemplo es la intervención en el río Manzanares de Madrid, que ha supuesto muy poca inversión y que se ha llenado de vida natural, fauna y flora. Si queremos cumplir la ley de cambio climático, el plan Alicia y reducir el nivel de emisiones, tenemos que hacer realidad la renaturalización del Guadalmedina", ha manifestado.

Asegura que "las instituciones le están dando la espalda a nuestro río, que no es una cicatriz, es una arteria llena de vida que es clave para combatir las islas de calor en Málaga. Nos jugamos la calidad de vida y la salud de la gente de la ciudad".

El candidato número cuatro, Eduardo Reina, expone que "Por Andalucía es una candidatura verde, que presenta propuestas a problemas concretos y el Guadalmedina lo es. Queremos nuestro río vivo y renaturalizado".

En este sentido recuerda que asumen la propuesta de Ecologistas en Acción, "porque supone una inversión de solo cinco millones de euros. El Guadalmedina tiene que ser parte integral del modelo de ciudad y es urgente la recuperación de su cauce y de la vegetación de ribera. Málaga necesita una recuperación verde de su río y superar la situación actual, que es fruto de veinte años de abandono del gobierno del PP".

El candidato número dos de Por Andalucía, Francisco Guzmán, alude a que "el proyecto del Guadalmedina es la historia de un fracaso político que no se ha resuelto durante décadas. Ni por parte del PSOE primero, ni del PP en estos últimos veinticinco años. Hasta el punto de que su limpieza queda en manos de colectivos de voluntarios como Andalimpia"

De este grupo ha alabado que viene realizando una tarea de limpieza y mantenimiento de este espacio "cuando, en realidad, lo tendría que cuidar el Ayuntamiento". Ha concluido señalando que el Guadalmedina es un espacio "social y ambiental, parte de nuestro patrimonio, pero el PP quiere embovedarlo, cerrarlo y echarle cemento. Es un espacio fundamental para crecer como sociedad de manera saludable".