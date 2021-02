Andalucía pide al Gobierno que elimine impuestos a comercios y hostelería afectados por decretos de cierre por COVID

El presidente andaluz hace suya la reivindicación de estos sectores de un plan de rescate y ayudas directas para "darles auxilio"

ESTEPONA (MÁLAGA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno central que ponga en marcha un plan de rescate con ayudas directas para la hostelería y el comercio ante los decretos de cierre para contener el COVID-19, haciendo suya la petición de estos sectores; pero, mientras tanto, ha defendido que se exima del pago de impuestos a estos empresarios que "por obligación legal, por decreto administrativo, han tenido que cerrar".

"Pido que no paguen impuestos aquellos bares, restaurantes o comercios que por obligación han tenido que cerrar. No cierran por voluntad, ha habido un decreto que les impone el cierre", ha subrayado Moreno, quien ha recordado que el 80 por ciento de esos impuestos son del Estado y no abonarlos durante estos días de cierre de la actividad no esencial para frenar los contagios de coronavirus "puede ser un gran auxilio".

En este punto, ha añadido que las administraciones tienen que ayudar "a las personas que lo están pasando mal en el ámbito económico", citando a autónomos, profesionales liberales, de la restauración, la hostelería o el comercio, pero también de gimnasios, por ejemplo. "Son muchos y muchas actividades cerradas", ha enfatizado.

Moreno ha recordado que la Junta de Andalucía está trabajando en un paquete de medidas de ayuda directa "en una cantidad importante para dar un empujón, auxilio, para que esa pequeña empresa, ese autónomo, comerciantes, bares, puedan aguantar un poco más hasta que con las vacunas podamos doblegar la pandemia".

Por tanto, ha añadido que antes de que acabe este mes de febrero espera que esté listo dicho plan de ayudas de la Junta de Andalucía, que se está negociando con los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA): "Queremos hacerlo acordándolo con todos".

"Vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance. Es muy importante que la Junta de Andalucía haga todo lo que pueda pero hay más administraciones y pido a los ayuntamientos, a las diputaciones, que sé que lo están haciendo; pero al Gobierno central también", ha recalcado en su intervención en Estepona, donde ha acudido a la inauguración del Hospital de Alta Resolución de la localidad, que está recibiendo a sus primeros pacientes, en este caso con COVID derivados del Hospital comarcal Costa del Sol de Marbella.

Según Juanma Moreno, la presión hospitalaria existe pero también "serios problemas económicos y sociales". En el caso de la sanidad, ha dicho, se está "dando respuesta hasta donde podemos, con 2.000 millones de inversión desde que soy presidente, con más profesionales que nunca, con más inversión y llegando al siete por ciento del PIB", una tendencia que, ha agregado, se mantendrá los próximos dos años "con la máxima fortaleza". Pero a ello, hay que sumar las ayudas a sectores económicos que lo están pasando mal por los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19.