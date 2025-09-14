Antequera acoge el 20 de septiembre la cuarta edición del bienmesabe más grande del mundo

Presentación de la cuarta edición del bienmesabe más grande del mundo, que se celebrará en Antequera el 20 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Paseo Real de la ciudad malagueña de Antequera volverá a convertirse el próximo sábado 20 de septiembre en epicentro de una de las citas gastronómicas y solidarias más esperadas del calendario local: el bienmesabe más grande del mundo, que alcanza ya su cuarta edición.

Se trata de un evento que conjuga tradición, ocio y uno de los grandes exponentes de la gastronomía local, el bienmesabe, con un fin solidario: recaudar fondos destinados a la mejora y conservación del patrimonio histórico-artístico de la Cofradía de Abajo.

Desde el mediodía hasta la madrugada, el Paseo Real acogerá un completo programa de actividades. Así, a partir de las 12 horas se abrirá el servicio de barra y se servirá, como novedad, una paella gigante y porra antequerana. A las 17,30 horas llegará el momento más esperado, el reparto del bienmesabe más grande del mundo, elaborado por Piobiem con una previsión de más de 25 metros de dulce y 5.000 porciones.

Desde el Ayuntamiento han detallado que la preparación de este dulce de enormes proporciones requiere de cifras tan espectaculares como 3.200 huevos, 125 kilos de cabello de ángel, 100 kilos de azúcar, 65 litros de almíbar, 30 kilos de azúcar glas y 85 planchas de bizcocho.

El donativo por porción se mantiene respecto a ediciones anteriores: tres euros en venta anticipada y cuatro euros el mismo día del evento. Cada ticket incluye una ración de bienmesabe y una bebida (agua, café, batido o vino).

También se habilitarán tickets especiales para personas celíacas, que deberán adquirirse previamente en Piobiem, garantizando así la seguridad alimentaria. Además, como novedad, se ofrecerán tarrinas y productos sin gluten para que todos los públicos puedan disfrutar de la jornada.

La música será otro de los atractivos del evento. Tras el reparto del dulce actuarán grupos locales como Funky Monster Band, Dr. Jones y Los Pacos, además de la animación a cargo del DJ DoubleP. Todo ello completará una jornada festiva en la que se espera la participación tanto de vecinos de Antequera como de visitantes de la comarca y de otras provincias andaluzas.

La teniente de alcalde Elena Melero ha felicitado a la Cofradía de Abajo y a Piobiem "por mantener viva esta iniciativa que refuerza la identidad gastronómica de nuestra ciudad y que, además, cumple un fin solidario de gran valor".

Por su parte el representante de la Cofradía de Abajo, Pablo Carmona ha subrayado "el esfuerzo por superar cada año el reto, ofreciendo actividades para todas las edades y un ambiente familiar en el Paseo Real".

Finalmente, Tere Ruz, de Piobiem, ha destacado que "el Bienmesabe es ya un reclamo turístico y gastronómico que proyecta la imagen de Antequera en toda Andalucía y que se adapta a las necesidades de todos los públicos, incluyendo las personas con intolerancias alimentarias".

La organización hace un llamamiento a la participación masiva para disfrutar de una jornada de convivencia, gastronomía y música en torno a uno de los postres más emblemáticos de la ciudad, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación del patrimonio de la Cofradía de Abajo.