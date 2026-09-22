Aplazado el Concierto de Navidad en el Soho de Málaga a los días 25, 26 y 27 de diciembre

Archivo - La orquesta sinfónica Larios Pop del Soho. - TEATRO DEL SOHO/LAZARUS/PEPE GÓMEZ - Archivo

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank ha informado que ante la imposibilidad de realizar el Concierto de Navidad en el recinto en las fechas previstas --del 2 al 6 de diciembre--, las funciones se trasladan a los días 25, 26 y 27 de diciembre a las 19,00 horas.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que será el concierto imprescindible de la temporada navideña en Málaga, donde el Teatro del Soho CaixaBank se vista de gala.

Con dirección artística de Antonio Banderas, este concierto espectáculo invita al público a sumergirse por completo en la magia de las fiestas.

Sobre las tablas, la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho, guiada por el maestro Arturo Díez Boscovich, interpretará un repertorio excepcional de villancicos tradicionales españoles, clásicos americanos y obras de composición propia.

El programa incluye 'Somewhere in My Memory' y 'Star of Bethlehem', de John Williams, pertenecientes a la banda sonora de la película 'Solo en casa', junto a clásicos como 'Sleigh Ride', 'A Christmas Festival Overture' y 'White Christmas'.

A esta selección se suman las obras originales de nuestro director musical, Arturo Díez Boscovich, entre ellas la Fantasía sobre 'Campana sobre campana', 'Una mañana en trineo' y 'Una visita en Nochebuena', combinado con otros villancicos como 'Noche de paz' o 'Canción azul de cuna'.

Desde el Teatro del Soho CaixaBank han lamentado las molestias que este aplazamiento pueda ocasionar a los espectadores. Las entradas se devolverán de manera automática a través de los canales donde fueron adquiridas. El horario de taquilla es de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.