Apoyo a médicos, derecho al aborto, sanidad y reparto de recursos, a debate en pleno de Diputación de Málaga

Archivo - Pleno de la Diputación de Málaga en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN - Archivo

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subida de las cuotas de los autónomos propuesta por el Gobierno central y el apoyo a los médicos en sus reivindicaciones (PP), "el blindaje" del derecho al aborto en la Constitución (PSOE), la situación de la sanidad y el fallo de los cribados del cáncer de mama (Vox), así como el reparto de los recursos (Con Málaga) centrará el debate del pleno de la Diputación de Málaga.

El portavoz del grupo 'popular', Cristóbal Ortega, ha detallado la moción sobre las cuotas de los autónomos y ha lamentado que, una vez más, el Gobierno central "pretende castigar con una nueva subida de cuotas que, de aplicarse, supondrá un duro golpe y un golpe directo a la supervivencia de miles de autónomos de la provincia y de autónomos de nuestro país". "Un auténtico despropósito que amenaza con asfixiar al principal motor económico de nuestra provincia", ha apostillado.

Así, se ha preguntado "si de verdad este es el modo que tiene el Gobierno de España de proteger a quienes sostienen el empleo y sobre todo de quienes sostienen la actividad económica en nuestra provincia", así como si "se puede hablar de justicia social mientras se castiga a los emprendedores, a los profesionales, a los pequeños comerciantes y a quienes con su trabajo diario sacan adelante a su familia y sus negocios".

Entre las propuestas de la moción están el mostrar el rechazo firme a la subida de cuotas a los trabajadores autónomos planteada por el Gobierno para el periodo 2026-2028, "por considerarla injusta, desproporcionada y perjudicial para la economía provincial" e instar al Gobierno "a retirar la propuesta actual y abrir un nuevo proceso de diálogo con las asociaciones representativas del sector para alcanzar un sistema equilibrado que garantice la sostenibilidad del sistema sin castigar a los autónomos".

Por otro lado, como moción urgente el PP, según ha detallado el viceportavoz del grupo, Luis Rodríguez, propone la "defensa de la sanidad pública a través de la dignificación y protección de sus profesionales médicos".

"Defender la sanidad pública es defender a sus profesionales y no someterlo a normas injustas que han sido redactadas desde un despacho en Madrid", ha señalado. Entre las propuestas están el apoyo al colectivo médico en sus "justas reivindicaciones por la dignificación de su profesión" y exigir al Gobierno la retirada del borrador de modificación del Estatuto Marco.

ABORTO

Por su parte, el portavoz del grupo provincial socialista, Josele González, ha detallado la moción sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que propone entre otros "el blindaje" de este derecho en la Constitución.

Así, ha dejado claro que "no podemos permitir ni un solo paso atrás en los derechos de las mujeres". "Lo hacemos desde la Diputación de Málaga pero con la mirada puesta en un debate que trasciende territorio, el de la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las mujeres de España", ha afirmado.

Ha lamentado que "mientras el Gobierno de España da un paso histórico para blindar el derecho del aborto en la Constitución, desde el PP y Vox surgen discursos y medidas que buscan estigmatizar, culpabilizar o limitar el derecho de las mujeres a decidir con libertad".

"La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y no es una concesión", ha sostenido y ha detallado que, entre otros, piden "que la Diputación reafirme su defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que apoye la iniciativa del Gobierno para incluir este derecho en la Constitución, que traslade su respaldo institucional al Ejecutivo de España y que la Junta refuerce los servicios públicos de salud reproductiva".

SANIDAD

Por su parte, el grupo de Vox lleva como moción urgente la defensa de la sanidad pública. Así, el portavoz del grupo provincial Vox en la Diputación, Antonio Luna, ha calificado de "imperdonable" la situación generada por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

"Es imperdonable que durante tantos años el PSOE y el PP hayan mantenido un sistema de detección del cáncer de mama que fallaba y que ha afectado a tantas mujeres". "El PSOE dejó la sanidad en un estado crítico y el PP la ha rematado con su nefasta gestión", ha apostillado.

Vox acusa al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de ser "el responsable directo de esta situación". "Moreno Bonilla tiene un corazón muy grande para los de fuera, pero un corazón miserable para los de dentro", por lo que ha pedido la "dimisión inmediata".

También la moción de Vox exige responsabilidades políticas y administrativas, insta a la Junta a revisar todos los protocolos de detección precoz del cáncer y otras enfermedades, y solicita que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

El PSOE lleva asimismo otra moción sobre el mismo tema, según ha detallado la diputada socialista Antonia García, que ha incidido en que "lo que ha pasado no se debe a un error informático, ha sido un fracaso político, de gestión, que ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres andaluzas" y ha sostenido en que "el sistema ha fallado estrepitosamente".

"Lo que está ocurriendo con el cribado del cáncer de mamá no es un caso aislado. Esta grave situación forma parte de un modelo de gestión que ha llevado a la sanidad pública a límites insospechados, desgastándola y que ha abierto la puerta a su privatización", ha advertido.

Por último, ha dicho que presentan la moción, en la que también exigen la dimisión de Moreno, para "exigir transparencia, responsabilidad y soluciones inmediatas" porque "las mujeres afectadas necesitan saber la verdad".

Por otro lado, el grupo de Vox también lleva a pleno la situación de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Andalucía y la precariedad laboral de los monitores o "sombras" que los acompañan en el aula.

REPARTO DE RECURSOS

Por otro lado, el diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha detallado la moción sobre el reparto a municipios menores y ha criticado que "Málaga es un claro ejemplo de las contradicciones territoriales que genera el modelo de gobierno del PP en la Diputación, propiciando que se dé la denominada Málaga de dos velocidades".

Márquez ha señalado que "para romper esa enorme contradicción, la Diputación debería jugar un papel determinante, centrándose en las competencias que tiene otorgadas de asistencia y cooperación técnica y económica a los municipios menores con el fin de salvar la desigualdad territorial existente". Sin embargo, ha continuado, "lejos de eso, la deriva en las últimas legislaturas está siendo totalmente la contraria".

"La deriva del equipo de gobierno de regar con recursos municipales a los municipios mayores, donde no tiene competencias, profundiza y ahonda las contradicciones que genera la Málaga de dos velocidades". Al respecto, ha criticado que "el PP dopa económicamente a unos municipios que tienen, en algunos casos, incluso más presupuesto que el propio de la Diputación".

Ha aludido al último reparto del Programa de Asistencia Económica para los Municipios que "ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los municipios pequeños, y la punta de un iceberg que solo hace crecer con el modelo que mantiene el PP".

Márquez se ha preguntado si "¿es ilegal que desde los PAEM o la Oficina del Alcalde se lleven los municipios donde no tienen las competencias la Diputación casi 70 millones de euros?", respondiendo que "lamentablemente no, pero el hecho de que algo no sea ilegal no implica que sea justo".

"Revertir la situación es contribuir a cerrar las brechas de una provincia que no puede seguir a dos velocidades. La Diputación debe contribuir a ello, no dinamitar el futuro de una Málaga en la que convivan ciudades habitables y, sobre todo, pueblos vivos", ha concluido.