Aprobada la concesión demanial de parcela municipal a la Cofradía del Cautivo para su Casa Hermandad

Archivo - Las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada recorren las calles de la capital malagueña durante su estación de penitencia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado la concesión demanial de una parcela municipal, por adjudicación directa y gratuita, a favor de la a la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago para la construcción de su Casa Hermandad.

El suelo, que forma parte de la UE-3 del barrio de la Trinidad, se ubica entre la plaza de San Pablo en los números 5, 6 y 7, calle Jara, 19 y 21 y calle Zamorano, 20, 22, 24 y 26, era propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta (AVRA) hasta el pasado mes de febrero que fue cuando se formalizó la permuta de suelo, materializada a través de un convenio entre ambas instituciones, por el cual el Ayuntamiento pasaba a ser propietario de este conjunto de parcelas y AVRA de un suelo hasta la fecha municipal en la calle Pilar Lorengar.

La unidad de ejecución UE-3 del Plan Especial de Reforma Interior del Perchel la componen ocho parcelas catastrales, que suman un total de 811,38 m2 y un techo edificable de 1.509,20 m2. El plazo de concesión es de 75 años.

De igual forma, la junta de gobierno local, reunida este viernes de forma extraordinaria y urgente, ha aprobado el pliego de condiciones técnicas y administrativas que regirán dicha concesión.