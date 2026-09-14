Aprobada de forma inicial la nueva Ordenanza de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano de Málaga capital

Archivo - Vista aérea del Paseo del Parque y el Paseo de los Curas de Málaga con la zona de Muelle Uno del Puerto al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, Servicios Operativos e Innovación del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este lunes de forma inicial la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Infraestructura Verde y Arbolado de la Ciudad de Málaga, con la que se pretende dotar a la capital de un marco regulatorio actualizado a nivel local en lo relativo a las zonas verdes, espacios forestales, parques infantiles y equipos de entrenamiento físico en el exterior.

Esta nueva norma vendrá a actualizar la de Promoción y Conservación de Zonas Verdes vigente desde 1994 y permitirá afrontar la gestión ordenada de dichos espacios, su conservación y mantenimiento, y también el uso y disfrute de los mismos por la ciudadanía.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP) y los votos en contra de los grupos municipales del Partido Socialista, Vox y Con Málaga.

Desde el Ayuntamiento han recordado que el texto parte de la premisa de que la finalidad de las zonas verdes públicas y del mobiliario urbano instalado en ellas es la de servir para el uso y disfrute de la ciudadanía. Así, regulará tanto la promoción como la conservación de estos espacios de una forma más concreta y precisa.

Además, quedará adaptada a la normativa de rango superior vigente tanto a nivel estatal (Ley de Cambio Climático y Transición Energética) como autonómico (Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía; Ley de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía; y Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía).

Los objetivos son potenciar el verde urbano como nexo entre la ciudadanía y las políticas de salud, mejorar la biodiversidad urbana, optimizar el uso de los recursos hídricos incorporando especies eficaces en el uso sostenible del agua y reduciendo la superficie que requiere un mayor gasto. Otro de los fines de la nueva ordenanza es proteger el árbol como elemento vertebrador de la infraestructura verde urbana y como factor esencial en la lucha contra el cambio climático y la contaminación acústica.

En el articulado se establece que la creación, el diseño y la ejecución de nuevas zonas verdes deberá realizarse con criterios modernos que se adapten a las nuevas tendencias tales como las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y la elección de especies con bajos requerimientos de riego para optimizar los recursos hídricos.

Igualmente, se detallan las condiciones de mantenimiento, cuidado y uso de las zonas verdes tanto por parte de la ciudadanía como de las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación. Además, el texto dedica un título específico al arbolado en consonancia con el Plan Director del Arbolado de la Ciudad de Málaga y regula los usos y condiciones de desarrollo de las zonas de interés forestal y de los parques periurbanos, además de la creación, dotación y condiciones de uso de los parques infantiles y equipos fijos de entrenamiento físico en el exterior.

Por otra parte, durante la sesión también se ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de la Ciudad y el nombramiento de Hija Predilecta a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga coincidiendo con la conmemoración del 150 aniversario de su fundación.

Este acuerdo, que deberá ser ratificado por el Pleno de la Corporación, completa el expediente iniciado a raíz de la moción institucional aprobada por todos los grupos municipales en la sesión plenaria del 30 de enero de 2026. En la última década, la entidad ha atendido a cerca de 15.000 animales y cuenta actualmente con una red de más de 250 personas voluntarias y de 1.100 socios.

PSOE

Por su parte, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido este lunes "responsabilidades directas" al equipo de gobierno por su "desastrosa y temeraria política medioambiental", evidenciada por el "abandono sistemático" tanto del patrimonio verde, tras la caída de seis ejemplares en las últimas cuatro semanas, como del litoral malagueño por la "infrafinanciación en redes separativas y modernización de los drenajes" que han dado lugar al cierre de zonas de baño por elevados niveles de la bacteria E.coli.

Durante dicha comisión, han lamentado que el PP "ha bloqueado iniciativas de la socialista Begoña Medina para la mejora del mantenimiento de los árboles de la ciudad, porque exigía la urgente aprobación del Plan Director de Arbolado, impidiendo un modelo de prevención que garantice la seguridad ciudadana".

La edil del PSOE ha censurado "la opacidad y dejación de funciones" del área que dirige Penélope Gómez, acusando al equipo de gobierno de actuar "a salto de mata". Medina ha reivindicado el esfuerzo de los funcionarios del área para aplicar avances normativos solicitados por el PSOE.

Ha indicado que esta ordenanza "nace también porque desde el grupo municipal socialista llevamos años exigiendo una mayor protección del arbolado urbano de la ciudad de Málaga" y criticado "el peligro real que sufren los peatones por la falta de vigilancia del Ayuntamiento a la labor de las contratas de Parques y Jardines".

"La gestión del arbolado de la ciudad de Málaga está mal gestionada. Ustedes la han dejado en manos de una empresa externalizada que no está llevando el control ni el seguimiento, pero es que tampoco desde su área están tomando medidas para dar respuesta a este problema", ha dicho Medina.

Esta misma "negligencia", ha dicho la socialista, "es la que ha llevado al colapso de las infraestructuras hídricas de la ciudad, provocando el cierre de playas en plena Feria de Agosto". Medina ha recordado que "después de 30 años del equipo de gobierno del PP en la ciudad de Málaga seguimos con una dejación en cuanto a las inversiones necesarias en esta ciudad para atender situaciones que se vienen produciendo desde hace mucho tiempo a consecuencia de las lluvias torrenciales".