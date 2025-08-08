Aprobada la licitación de un nuevo modelo de comunicaciones convergentes para el Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la contratación, por procedimiento abierto, de servicios de comunicaciones convergentes y accesos a Internet del Ayuntamiento de Málaga con un presupuesto de licitación de 5.481.320,18 euros (IVA incluido), con un valor estimado que asciende a la cantidad de 5.662.520,83 euros si se contempla prórroga, y un plazo de ejecución de cuatro años; el importe anual se sitúa en torno a 1,3 millones de euros.

En el marco de su estrategia de transformación digital y en su compromiso por mejorar la eficiencia operativa y asegurar la continuidad de los servicios municipales, el Ayuntamiento va a contratar este servicio de comunicaciones avanzado que responde a las crecientes necesidades tecnológicas y de seguridad, con una infraestructura robusta, segura y adaptable que permita gestionar eficazmente las comunicaciones internas y externas.

Se trata, por tanto, de una contratación estratégica con el objetivo de reforzar y modernizar las infraestructuras tecnológicas que dan soporte al Ayuntamiento, alineado con los retos de la administración electrónica, la sostenibilidad y el desarrollo de la ciudad inteligente.

Contempla la integración de todos los servicios de telecomunicaciones del Consistorio --telefonía fija, móvil, voz IP, datos y conectividad-- en una solución única, escalable y segura. Este servicio es esencial no solo para asegurar una conectividad estable y segura en todas las dependencias municipales, sino también para cumplir con los estándares de ciberseguridad y protección de datos exigidos por la normativa vigente.

Asimismo, la implementación de estas soluciones permitirá que el Ayuntamiento se mantenga a la vanguardia en el uso de tecnologías de información, proporcionando a sus empleados y a la ciudadanía un servicio de mayor calidad y seguridad en sus interacciones digitales.

Se divide en dos lotes: comunicaciones convergentes y acceso a internet en los nodos principales del Ayuntamiento; y acceso a internet complementario para otras sedes municipales.

Han destacado que el Área de Innovación ha establecido entre las condiciones de ejecución en el apartado medioambiental la gestión responsable de residuos electrónicos (RAEE), el suministro de equipos con criterios de eficiencia energética, digitalización de documentación y uso preferente de medios electrónicos, y planes de eficiencia energética en infraestructuras del adjudicatario utilizadas para la prestación del servicio, entre otras.

En concreto, la migración del actual modelo a un modelo de comunicaciones convergentes basado en servicio conllevará mejoras en eficiencia operativa, movilidad y cumplimiento normativo, así como potenciales ahorros económicos a largo plazo.

Se desarrollará mediante un plan de implantación y permite unificar la telefonía fija y móvil en una plataforma centralizada; facilitar la movilidad y el teletrabajo; optimizar el uso de los recursos y mejorar la gestión mediante un único proveedor. Así, la nueva red unificada contribuirá a potenciar la calidad del servicio, garantizar la conectividad entre todas las sedes municipales y reforzar las infraestructuras como centros de atención ciudadana, servicios sociales, seguridad o emergencias.

Entre las principales mejoras incorporadas en el nuevo contrato destacan: incremento de la cobertura móvil y del ancho de banda en sedes clave, reducción de los tiempos de respuesta y resolución de incidencias, soluciones innovadoras compatibles con tecnologías 5G, IoT y Smart City, y apuesta por la eficiencia energética y equipamiento de bajo consumo.

Además, el contrato incluye medidas específicas de ciberseguridad, confidencialidad y continuidad de servicio, garantizando un entorno digital seguro para los servicios municipales y la ciudadanía. La gestión y seguimiento del contrato estará a cargo del Área de Innovación del Ayuntamiento de Málaga.

URBANISMO

En materia de Urbanismo, se ha aprobado adjudicar a Carut Hostelería, SL la concesión demanial del espacio público destinado a quiosco-bar en el interior del recinto del Castillo de Gibralfaro por un periodo de dos años y un canon anual de 146.133,24 euros.

También han procedido a la aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela situada en el número 43 de la calle Toquero (distrito Este) promovido por la mercantil Trama XIX S.L., cuyo objeto es reubicar la apertura de un viario local secundario previsto en el PERI C.7 'Olletas' y plantear una ordenación de volúmenes adecuada a la parcela resultante donde está prevista la construcción de cinco viviendas.

Además, se ha admitido a trámite la iniciativa privada relativa a la elaboración de un Plan de Reforma Interior del ámbito Veracruz Oeste 3 (distrito Cruz del Humilladero) impulsada por la mercantil HR Suites Congresos S.L.

La propuesta tiene por objeto ordenar y desarrollar un conjunto de fincas que suman una superficie de 19.076 metros cuadrados con uso predominantemente residencial en diferentes modalidades. Con esta actuación, además, se completa y mejora la ordenación viaria de la zona en cumplimiento de lo dispuesto en nuestro Plan General.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, se ha aprobado continuar la tramitación impulsada por el Área de Sostenibilidad Ambiental para declarar la extinción de los derechos funerarios de la familia de Manuel Agustín Heredia sobre la unidad de enterramiento del Panteón de los Heredia ubicado en el Cementerio Histórico de San Miguel, por vencimiento del plazo máximo de 75 años, abandono de la unidad de enterramiento e impago de tarifas, en virtud del Reglamento de Régimen Interior de los Servicios de Cementerios Municipales de la ciudad de Málaga.

Además, se ha acordado inadmitir una solicitud de suspensión del plazo para presentar recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 23 de mayo dado que la persona solicitante no ha acreditado su condición de interesado en el expediente.

La declaración de la extinción de los derechos funerarios es una tramitación previa y necesaria para poder proceder a la rehabilitación del panteón, enmarcada en las actuaciones que se viene ejecutando para la protección del patrimonio histórico del cementerio, uno de los monumentos funerarios de mayor valor del siglo XIX en España.

Una vez completados todos los trámites, la Gerencia Municipal de Urbanismo impulsará la rehabilitación integral del panteón, según el proyecto del arquitecto Emilio Betés y que ya ha sido informado favorablemente por la Consejería de Cultura, al tratarse de un bien inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General.

En los presupuestos de GMU de este año figura una partida de 244.583,48 euros, aunque el proyecto en su conjunto se estima en unos 400.000 euros. Los trabajos contemplan la restauración de la fachada, de la cancela exterior y del interior del panteón. Según el proyecto, el sepulcro encargado por la familia y diseñado por el escultor Lorenzo Bartolini presenta un buen estado de conservación en líneas generales.

Por último, se han aprobado los convenios de colaboración con las empresas OHL Servicios Ingesan, Atende Servicios Integrados, Claros Cooperativa Andaluza y BCM Gestión de Servicios para el patrocinio de las actividades que se desarrollarán durante la Feria de Málaga en la caseta municipal de las personas mayores 'El Rengue'.