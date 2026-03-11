El Área de Igualdad de Marbella (Málaga) registra 1.269 consultas desde el pasado mes de noviembre

La delegación de Igualdad de Marbella registra 1.269 consultas desde el pasado mes de noviembre, más de 70 de usuarias atendidas por primera vez y un 14% relacionadas con violencia de género. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Más de 70 de usuarias atendidas han sido atendidas por primera vez en este periodo; y un 14%, relacionadas con violencia de género

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha registrado 1.269 consultas desde el pasado mes de noviembre, con más de 70 de usuarias atendidas por primera vez y un 14% de las consultas, relacionadas con violencia de género.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado tras la celebración, este miércoles, de una reunión de la Mesa Local de Coordinación y Seguimiento contra la Violencia de Género, órgano que reúne a las distintas administraciones e instituciones implicadas en la prevención, atención y protección de las víctimas.

Durante el encuentro se han presentado los datos de actividad de la delegación de Igualdad desde la última sesión, que tuvo lugar en el mes de noviembre, y se han abordado los objetivos de los distintos programas que se llevan a cabo en esta área.

La concejala del ramo, Isabel Cintado, ha explicado que en este periodo se han contabilizado 1.269 consultas, mientras que 74 mujeres han sido atendidas por primera vez, siendo febrero el mes con mayor número de nuevas atenciones. "Este encuentro es fundamental porque nos permite trabajar de forma coordinada, compartir información actualizada y seguir mejorando todas las acciones que se desarrollan en este ámbito", ha señalado.

En cuanto a la distribución de las consultas por departamentos, la edil ha especificado que el 42% corresponde al área de información, seguido del servicio de atención psicológica, con un 26%; de orientación laboral, con un 24%, y del área jurídica, con un 8%.

Del total de casos atendidos, el 14% está relacionado con situaciones de violencia de género, un porcentaje superior al registrado en el periodo anterior, que suponía un 11% del total de asistencias, que ascendieron a 1.045.

Respecto al perfil de las usuarias, la franja de edad más numerosa se sitúa entre los 40 y los 49 años (33%), seguida de las mujeres de entre 30 y 39 años (28%) y de las comprendidas entre 50 y 59 años (20%). En relación con el servicio de teleasistencia, durante este periodo se han registrado cinco nuevas altas, trece permanencias y tres bajas.

Cintado ha subrayado que "siempre que se produce un solo caso de violencia de género es motivo de preocupación" y ha insistido en la importancia de la denuncia y de la detección temprana. "Nuestro principal reto es que las víctimas identifiquen cualquier forma de violencia, también la psicológica, y que sepan que no están solas y que denunciar es la única forma de poder prevenir y adelantarnos a situaciones de mayor gravedad", ha afirmado.

La Mesa Local de Coordinación y Seguimiento contra la Violencia de Género está integrada por representantes de distintos ámbitos institucionales y profesionales, entre ellos las delegaciones de Igualdad y Derechos Sociales, el Colegio de Abogados, los centros de salud, el Hospital Costa del Sol, el Instituto Andaluz de la Mujer y la Subdelegación del Gobierno.