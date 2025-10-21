Arquitectos apuntan a que la provincia de Málaga modera el ritmo de construcción y vuelve a estar sin proyectos de VPO

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Málaga ha señalado que la provincia moderó su ritmo de construcción residencial durante el tercer trimestre del año, ya que, según sus datos, entre julio y septiembre se autorizaron 1.804 nuevas viviendas, un 16,4% menos que el mismo periodo de 2024, cuando se visaron 2.158 unidades. Además, ha vuelto a no registrarse en estos meses proyectos de vivienda protegida de promoción privada.

Así lo han indicado en una nota, en la que han explicado que en el apartado de vivienda libre unifamiliar, se contabilizaron 179 proyectos que suman 230 unidades, con un presupuesto global superior a 66 millones de euros. Destacan los municipios de Málaga (38 viviendas), Mijas (37), Fuengirola (29) y Marbella (20).

En lo que respecta a la vivienda libre plurifamiliar, en este trimestre se visaron 54 proyectos con un total de 1.574 unidades y una inversión que supera los 208 millones de euros. Los municipios con mayor número de viviendas proyectadas son Málaga (503), Mijas (240), Manilva (196), Estepona (194) y Fuengirola (176).

Según han manifestado, "como ya es habitual", la actividad se mantiene concentrada en la costa, mientras que el interior "sigue sin apenas incorporaciones de nueva obra".

Han añadido que durante este periodo no se ha registrado en el Colegio de Arquitectos ningún proyecto de vivienda protegida (VPO) de promoción privada, punto en el que han precisado que las VPO desarrolladas por las administraciones públicas "siguen sus propios procedimientos y no precisan necesariamente del visado colegial".

"Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y adaptar las políticas urbanísticas para garantizar una oferta de vivienda sostenible y accesible para todos los ciudadanos", ha señalado la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, quien ha añadido que la vivienda continúa siendo "la principal preocupación de la sociedad".

En este sentido, ha hecho referencia al informe 'Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España', publicado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en septiembre, que subraya la necesidad urgente de un Pacto de Estado coordinado con las comunidades autónomas para abordar la crisis habitacional actual y prevenir futuras.

Entre las medidas propuestas, destaca la agilización de los trámites administrativos, la importancia de aumentar el parque de vivienda protegida y libre, así como reducir los precios tanto en venta como en alquiler, limitando, entre otras cosas, la vivienda turística.

Gómez de Lara ha indicado que "desde el Colegio de Arquitectos de Málaga respaldamos estas propuestas y reiteramos nuestro compromiso con una arquitectura sostenible, inclusiva y accesible para todos".

A este respecto, la decana ha subrayado que "la sostenibilidad ya no es solo una mejora puntual, sino una nueva forma de concebir y practicar la arquitectura, que dialogue con el entorno, promueva la equidad social y fomente la excelencia técnica. Hay que involucrar a todos los actores del sector y a las administraciones públicas, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones".

Entre julio y septiembre se terminaron 1.500 viviendas, un 25,9% inferior al mismo periodo del año pasado (2.024), la mayoría de ellas corresponden a proyectos desarrollados en el litoral malagueño.

En el ámbito de la vivienda unifamiliar libre se cerraron 118 proyectos que incluyen 228 unidades, con una inversión superior a 48,5 millones de euros. Por su parte, la plurifamiliar libre registró 51 promociones terminadas, con 1.272 unidades y un presupuesto conjunto cercano a los 202,5 millones de euros.

Al igual que en el caso de los proyectos visados, no se finalizaron promociones de vivienda protegida durante el trimestre, han apuntado los arquitectos.

En cuanto a la rehabilitación, durante el tercer trimestre del año se finalizaron 118 proyectos de reforma parcial, que generaron un total de 53 nuevas viviendas: nueve unifamiliares y 44 plurifamiliares. Málaga capital fue el municipio con mayor número de unidades generadas, con 19. No se ejecutaron reformas integrales ni actuaciones de mejora de envolvente que hayan generado nuevas unidades.

En lo que se refiere a las reformas visadas, se prevé la creación de 142 nuevas viviendas: 14 unifamiliares y 128 plurifamiliares. "Málaga vuelve a liderar este apartado con 48 unidades previstas, seguida por Benalmádena (16) y Torremolinos (14)", han precisado desde el colegio.

También se visaron nueve proyectos de reforma integral, seis en viviendas unifamiliares y tres en plurifamiliares, que generarán una nueva unidad. Además, se autorizaron cuatro intervenciones de envolvente térmica, en municipios como Málaga, Marbella y Cártama.

Para la responsable de los arquitectos malagueños, "la rehabilitación del parque edificatorio existente es esencial para promover la sostenibilidad y mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios". "Es fundamental acelerar estos procesos, especialmente en el interior de la provincia, para evitar la despoblación y fomentar un desarrollo equilibrado y equitativo", ha concluido.