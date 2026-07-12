Arranca este lunes la programación del Cine de Verano en el Parque del Orquidario de Estepona (Málaga)

Arranca este lunes la programación del Cine de Verano en el Parque del Orquidario de Estepona
Arranca este lunes la programación del Cine de Verano en el Parque del Orquidario de Estepona - AYTO ESTEPONA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 12 julio 2026 17:35
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ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El cine de verano volverá al municipio malagueño de Estepona a partir de este lunes, 13 de julio, en el Parque Botánico Orquidario y en la Plaza de la Juventud de Cancelada.

Así, como ya hiciera durante los veranos pasados, el Ayuntamiento pone en marcha esta iniciativa de cine al aire libre, dirigida a todos los públicos y totalmente gratuita, que ofrecerá una programación cinematográfica de primera calidad.

La cartelera incluye ocho películas actuales y variadas, para disfrutar en familia del mejor cine, durante todo el verano, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Las proyecciones se sucederán cada lunes, a las 22,00 horas, hasta el 31 de agosto. En concreto, en el Parque Botánico Orquidario el lunes, 13 de julio, se proyectará 'Flow, un mundo que salvar'; el día 27, 'Una película de Minecraft'; y el día 3 de agosto, 'Jurassic World. El Renacer'.

Aemás, el día 17 de agosto será el turno de 'Superman'; el día 24 de agosto 'Voy a pasármelo mejor'; y el día 31 de agosto, 'Karate Kid: Legends'. Por su parte, en la plaza de la Juventud, en Cancelada, el 20 de julio será el turno de 'Cómo entrenar a tu dragón' y el día 10 de agosto, 'Lilo y Stitch'.

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