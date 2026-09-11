Asaja Málaga destaca la calidad del mango español en una campaña con buenas perspectivas

El mango de Almuñécar (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña del mango español 2026 afronta sus próximas semanas con una previsión inicial de producción algo inferior a la registrada el pasado año, aunque con unas perspectivas "muy positivas" en cuanto a la calidad de la fruta, según ha señalado Asaja Málaga, que destaca las características organolépticas del producto nacional como uno de sus principales elementos diferenciadores frente al mango procedente de terceros países.

Según ha informado Asaja en una nota, la organización agraria ha acompañado este jueves a la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España (Intertropic) en la acción promocional desarrollada con motivo de la salida desde Vélez-Málaga de la 19ª etapa de La Vuelta Ciclista a España. La iniciativa se enmarca en la campaña 'Mango de España by INTERTROPIC', en la que la interprofesional participa como proveedor oficial y mango oficial de la competición.

Según las primeras valoraciones de Asaja Málaga, la producción podría situarse por debajo de la del ejercicio anterior, aunque esta estimación podría variar conforme avance la recolección. La entrada progresiva en producción de nuevas plantaciones, especialmente aquellas que todavía no han alcanzado su plena capacidad, podría incrementar la oferta disponible durante las próximas semanas.

Más allá del volumen, Asaja Málaga ha puesto el foco en la calidad del mango producido en España, que presenta, a su juicio, "excelentes características organolépticas". La organización agraria considera que esta calidad constituye una de las principales fortalezas de un producto cultivado cerca de los mercados de consumo.

En este sentido, ha destacado que la proximidad de las zonas productoras permite reducir el tiempo transcurrido entre la recolección y la llegada de la fruta al consumidor, favoreciendo la comercialización de un producto fresco y con unas condiciones de maduración que representan una ventaja competitiva.

UNA CAMPAÑA ESCALONADA HASTA FINALES DE OCTUBRE

La campaña mantiene el habitual escalonamiento varietal del mango español. El ciclo comenzó con las primeras producciones de Tommy Atkins e Irwin y ha continuado con Osteen, variedad que se encuentra actualmente en pleno desarrollo y que concentra buena parte de la oferta en estas fechas.

Posteriormente, Asaja ha indicado que la producción dará paso a variedades como Kent, Palmer y Keitt, además de otras cultivadas en las distintas zonas productoras. Este calendario permitirá mantener la presencia del mango español en los mercados durante las próximas semanas, con una previsión de campaña que podría prolongarse hasta finales de octubre y parte de noviembre, en función de la evolución meteorológica y de la maduración de la fruta.

Asaja Málaga considera que este escalonamiento constituye una de las características del sector español, al permitir ofrecer al consumidor diferentes perfiles de sabor, textura y características organolépticas a lo largo de la campaña.

EL AGUA, UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR

La campaña se desarrolla además en un contexto de mejora de la disponibilidad de recursos hídricos, aunque el agua continúa siendo uno de los principales condicionantes para la agricultura de la Axarquía y, especialmente, para los cultivos subtropicales.

La organización agraria ha subrayado el esfuerzo que están realizando los productores para mejorar la eficiencia en el uso del agua mediante la modernización de los sistemas de riego, la instalación de sensores y herramientas digitales y la aplicación de estrategias de riego de precisión.

Asaja Málaga reclama, no obstante, continuar avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas, la mejora de las redes de riego y la utilización de recursos alternativos, como el agua regenerada cuando reúna las condiciones adecuadas, además de incorporar nuevas tecnologías que permitan aumentar la eficiencia.

"Nuestros agricultores están demostrando que es posible avanzar en eficiencia y ahorro de agua, pero para mantener una agricultura productiva y de calidad necesitamos disponer de recursos hídricos suficientes y de unas infraestructuras adecuadas", ha señalado la organización, que considera que la innovación y el ahorro deben ir acompañados de una política hidráulica que garantice el futuro de las explotaciones.

PROMOCIÓN DEL MANGO ESPAÑOL

La promoción constituye otro de los ejes de la estrategia del sector durante esta campaña. La presencia de 'Mango de España' en La Vuelta con motivo de la salida de la etapa desde Vélez-Málaga pretende aprovechar la repercusión del evento deportivo para acercar el producto al consumidor y dar visibilidad tanto a los productores como a las zonas rurales donde se cultiva.

Para Asaja Málaga, estas acciones son especialmente relevantes en un mercado en el que el mango español convive con fruta procedente de numerosos países terceros. La organización considera fundamental que el consumidor pueda identificar claramente el origen español y conocer las características que diferencian a esta producción.

ASAJA RECLAMA RENTABILIDAD Y COMPETENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES

La organización agraria sostiene que el futuro del sector no pasa únicamente por incrementar la producción, sino también por conseguir que el mango español sea reconocido y adecuadamente valorado por el mercado.

En este sentido, reclama reforzar las campañas de promoción y el conocimiento del consumidor, al tiempo que defiende unas condiciones de competencia equilibradas frente a las importaciones de terceros países, teniendo en cuenta las diferencias existentes en costes de producción y en requisitos medioambientales, fitosanitarios y laborales.

"Tenemos un mango de una calidad extraordinaria y unos agricultores que están haciendo un enorme esfuerzo para producirlo en unas condiciones cada vez más exigentes. Lo que necesitamos es que esa calidad tenga un reconocimiento en el mercado y que el agricultor pueda obtener una rentabilidad que permita mantener las explotaciones y garantizar el relevo generacional", ha destacado Asaja Málaga.

La organización considera que agua, rentabilidad y promoción deben integrarse en una misma estrategia para garantizar el futuro del mango español, junto con la modernización de las explotaciones, la innovación tecnológica y la apertura de nuevos mercados.

Con el avance de la campaña, Asaja Málaga confía en que la calidad de la fruta, el progresivo incremento de la producción de las nuevas plantaciones y las acciones de promoción permitan consolidar el posicionamiento del mango español y reforzar su presencia en los mercados durante las próximas semanas.